Глава комитета по госзаказу Смольного покинул должность

Дмитрий Сачков освобожден от должности главы комитета по государственному заказу Петербурга. Его обязанности исполняет Наталия Литвинова.

Информацию об увольнении Сачкова «Фонтанке» 1 марта подтвердили в пресс-службе комитета. Там уточнили, что по 28 февраля включительно он находился в отпуске и на работу уже не вышел. По информации издания, освобожден от должности Сачков был непосредственно 28-го числа. Наталия Литвинова ранее занимала должность первого заместителя председателя.

Дмитрий Сачков возглавил комитет по госзаказу в 2015 году, перейдя с должности замглавы комитета финконтроля и сменив Сергея Русина. Еще до этого он был председателем комитета по туризму, а также заместителем начальника аппарата губернатора. Его приход на руководство госзаказом совпал с увеличением доли контрактов на содержание дорог для ДТС структур, связанных с компанией «Фаэтон», где сам Сачков работал в нулевых. Свою связь с руководителями предприятий он отрицал. Кроме того, Сачков вместе с вице-губернатором Игорем Албиным ратовал за ограничение площадок для выбора господрядчиков. После негативной реакции антимонопольной службы соответствующие поручения были отозваны.

Эксперты, опрошенные «Фонтанкой», считают, что со сменой руководства комитета может расшириться список площадок, через которые реализуется петербургский госзаказ. «До 40 млн заказ размещается непосредственно органами власти и районными администрациями, в все, что выше, распределяет комитет, – говорит генеральный директор РАД Андрей Степаненко. – Вот так и получилось, что подавляющая часть всех процедур проводилась через «ЭТП Фабрикант», Сбербанк-АСТ и ЕЭТП, которая по большей части принадлежит правительству Москвы. А, например, наша площадка, единственная зарегистрированная в Петербурге и выплачивающая налоги здесь, получала менее 1% от всего объема. Наталия Литвинова человек опытный, хорошо понимающий специфику этого рынка. Так что мы надеемся, что с ее приходом ситуация изменится к лучшему».