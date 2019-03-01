В Петербурге отремонтируют 4 моста и 2 путепровода. За это «Мостотрест» готов отдать подрядчику почти 300 млн рублей

ГБУ «Мостотрест» проводит 6 закупок на общую сумму более 276 млн рублей. Государственное бюджетное учреждение ищет того, кто мог бы отремонтировать 4 моста и 2 путепровода, сообщается 1 марта на официальном сайте «Мостотреста».

За капитальный ремонт Торгового моста ведомство готово заплатить 80,1 млн рублей. Дешевле обойдется работа на Пеньковом мосту в Кронштадте – 60,9 млн рублей. Компании-подрядчики, которые возьмутся за эту работу, определятся 11 апреля, после того как в учреждении подведут итоги конкурсов с ограниченным участием.

1 апреля пройдут электронные аукционы, на которых выяснится, кто заработает до 48,9 млн рублей на ремонте Колтушского путепровода и до 64,5 млн рублей – на обновлении Российского путепровода. Найти компанию, которая отремонтирует Семеновский мост за 4,5 млн рублей, предполагается к 28 марта, а подрядчика для приведения в порядок эстакад близ Ушаковского моста за 18,1 млн рублей – к 25 марта.

Все процедуры стартовали 28 февраля. Тогда же «Мостотрест» объявил конкурс на 501 млн рублей. Эту сумму готовы заплатить тому, кто отремонтирует Зеленый мост.