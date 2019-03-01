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01.03.2019 15:41
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«Гавань Капитанов» аккредитована еще одним банком

«Гавань Капитанов» аккредитована еще одним банком

«Лидер Групп»

Сбербанк аккредитовал жилые комплексы «Магеллан», «Колумб» и «Нахимов», возводимые компанией «Лидер Групп» на намывных территориях Васильевского острова.

Сбербанка является давним партнером ГК «Лидер Групп» и предлагает ипотеку в 15 жилых комплексах компании. Процентная ставка от 10,5% годовых при первоначальном взносе от 15% и при условии электронной регистрации договора и страховании жизни и здоровья заемщика. Сумма кредита – от 300 тыс рублей до 70 млн рублей (до 85% договорной стоимости кредитуемого жилого помещения). Срок кредитования – от 1 года до 30 лет.

Подробнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте https://www.sberbank.ru

ЖК «Магеллан» – это строящийся комплекс комфорт-класса, возводимый компанией неподалеку от станций метро «Приморская» и «Василеостровская».

Преимущества комплекса: удобный въезд на ЗСД, подземный паркинг, виды на центр города и Финский залив, большие окна, высота потолков 2,75 м, 18 этажей, близость к центру города, благоприятная экология, развитая инфраструктура, трубы отопления в полу, широкое разнообразие планировочных решений, включая европланировки. Стоимость – от 2 020 450 руб.

ЖК «Колумб» – это строящийся комплекс класса «комфорт+», возводимый компанией неподалеку от станций метро «Приморская» и «Василеостровская».

Преимущества комплекса: удобный въезд на ЗСД, подземный паркинг, виды на центр города и Финский залив, французские окна, квартиры с эркером, видеонаблюдение, охраняемая территория, 18 этажей, близость к центру города, благоприятная экология, развитая инфраструктура, небольшое количество квартир, школа и детский сад во дворе, широкое разнообразие планировочных решений, включая европланировки. Стоимость – от 2 580 900 руб.

ЖК «Нахимов» – это строящийся комплекс бизнес-класса, возводимый компанией неподалеку от станций метро «Приморская» и «Василеостровская».

Преимущества комплекса: удобный въезд на ЗСД, подземный паркинг, виды на центр города и Финский залив, французские окна, мало квартир на этаже, встроенный детский сад, 18 этажей, близость к центру города, благоприятная экология, развитая инфраструктура, квартиры с террасами, клубная атмосфера, школа во дворе. Стоимость – от 8 036 000 руб.

Более подробно об этих и других жилых комплексах компании можно узнать в офисах продаж или по телефонам: +7 (812) 336-0-336 и 8-800-333-00-78 (бесплатно на территории РФ).

Не привыкли тратить время на разговоры? Воспользуйтесь специальным online сервисом lidgroup.ru/flats/ и подберите квартиру под ваши параметры, не отрываясь от дел.

Вся информация также представлена на сайте компании lidgroup.ru
Официальная группа «Вконтакте» vk.com/lider_official
Instagram lidgroup_spb

ГК «Лидер Групп»: наша забота о вашем комфорте!

ПАО «Сбербанк» лицензия Центрального банка №1481 от 11.08.2015г.

Справка о компании «Лидер Групп» 

ЖК «Магеллан» – застройщик ООО «Морская Строительная Компания», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/magellan/

ЖК «Колумб» – застройщик ООО «Морская Строительная Компания», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/kolumb/

ЖК «Нахимов» – застройщик ООО «Морская Строительная Компания», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/nahimov/

 

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01.03.2019 15:41

«Гавань Капитанов» аккредитована еще одним банком

Сбербанк аккредитовал жилые комплексы «Магеллан», «Колумб» и «Нахимов», возводимые компанией «Лидер Групп» на намывных территориях Васильевского острова.
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