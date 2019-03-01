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01.03.2019 15:57
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«Попытался давать деньги тому, кому не надо давать». Американского бизнесмена Калви заподозрили в финансировании российской оппозиции

Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok, вложившего в российские проекты 2,8 миллиарда долларов, мог давать деньги на акции протеста дальнобойщиков и обманутых дольщиков в России. Такую версию событий якобы выдают в Кремле. 

«Они [фонд и его проекты] пытались раскачать ситуацию перед президентскими выборами», – заявил 1 марта телеканалу «Дождь» неназванный источник, близкий к администрации главы государства. 

По словам собеседника журналистов, ознакомившегося с материалами дела Майкла Калви, жесткие действия в отношении американского бизнесмена связаны именно с финансированием оппозиции. Через Норвик-банк средства могли переводиться на протесты дальнобойщиков против системы «Платон» и выступления обманутых дольщиков. Анонимный источник считает, что на это указывает и задержание вместе с Калви советника председателя правления банка Алексея Кордичева.

Еще один собеседник телеканала заверил, что инвестора сгубили попытки «давать деньги тому, кому не надо давать».

Справка:

Следственный комитет России расследует уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение) о хищении 2,5 млрд рублей у банка из топ-40 в РФ по размеру активов. По версии следствия, Майкл Калви убедил акционера банка «Восточный» Шерзода Юсупова принять у «Первого коллекторского бюро» акции компании International Financial Technology Group S.C.A. в счет долга. При этом он совместно с партнерами намеренно завысил стоимость ценных бумаг с 600 тыс. до 3 млрд рублей.

Калви же настаивает, что Юсупов пытается с помощью уголовного дела оказать давление на Baring Vostok, чтобы повлиять на иск в Лондоне и процедуру перерасчета долей в «Восточном», которая невыгодна ещё одному акционеру, Артему Аветисяну. Юсупов и Аветисян как акционеры появились в «Восточном» после присоединения «Юниаструм банка» в 2017 году. В фонде Baring Vostok выяснили, что накануне слияния Аветисян вывел из «Юниаструма» значительные суммы по фиктивным сделкам, и фонд обратился в Лондонский арбитраж.

Baring Vostok была основана Майклом Калви в 1994 году для инвестиций в Россию и другие страны СНГ. На сайте компании говорится, что за это время в РФ было вложено почти 2,8 миллиарда долларов. Среди самых известных проектов – «Яндекс», Ozon.ru, «СТС Медиа», 1С и другие.

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