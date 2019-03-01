«Попытался давать деньги тому, кому не надо давать». Американского бизнесмена Калви заподозрили в финансировании российской оппозиции

Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok, вложившего в российские проекты 2,8 миллиарда долларов, мог давать деньги на акции протеста дальнобойщиков и обманутых дольщиков в России. Такую версию событий якобы выдают в Кремле.

«Они [фонд и его проекты] пытались раскачать ситуацию перед президентскими выборами», – заявил 1 марта телеканалу «Дождь» неназванный источник, близкий к администрации главы государства.

По словам собеседника журналистов, ознакомившегося с материалами дела Майкла Калви, жесткие действия в отношении американского бизнесмена связаны именно с финансированием оппозиции. Через Норвик-банк средства могли переводиться на протесты дальнобойщиков против системы «Платон» и выступления обманутых дольщиков. Анонимный источник считает, что на это указывает и задержание вместе с Калви советника председателя правления банка Алексея Кордичева.

Еще один собеседник телеканала заверил, что инвестора сгубили попытки «давать деньги тому, кому не надо давать».