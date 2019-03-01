Подозреваемый в стрельбе у нижегородской школы задержан. При себе у него нашли пистолет

Сотрудники правоохранительных органов задержали чёрный джип, из которого, предположительно, ранили прохожего в Нижнем Новгороде утром 1 марта. В салоне нашли вооружённого водителя.

Как сообщили в ГУ МВД по региону, сотрудники вневедомственной охраны управления Росгвардии при содействии полицейских остановили машину с предполагаемым участником конфликта. По предварительной версии, именно он стрелял из окна джипа у школы №121 из травматического пистолета. Оружие изъяли при обыске, мужчина доставлен в отдел.

По версии следствия, стрельба стала причиной конфликта, который разгорелся между несколькими гражданами в десять утра на Московском шоссе, пишет «Интерфакс». В местных СМИ со ссылкой на очевидцев сообщают, что рядом со школой произошли разборки двух молодежных компаний. При этом трое участников одной из них успели спрятаться в школе, а пуля по касательной задела прохожего. От госпитализации он отказался. На расписание школьников инцидент не повлиял, отменять уроки не стали.