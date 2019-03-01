"Это часть политики". Лукашенко прокомментировал катание с Путиным на лыжах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что личные отношения с главами других стран помогают ему выстраивать внешнюю политику.

"Если кто-то видит, что Лукашенко с Путиным катается по горе на лыжах, и думает, что делать им нечего, то нет, это часть политики. Часть современной политики", – заявил Лукашенко на встрече со СМИ и представителями общественности 1 марта.

Он подчеркнул, что личные отношения между главами государств – это тренд, и "ты должен быть в этом тренде, неважно, в каком ты возрасте, любишь ты эти лыжи или нет". "Личные отношения всегда и везде влияют на межгосударственные отношения", – подчеркнул он.

Последний раз президент РФ Владимир Путин и его белорусский коллега вместе покатались на лыжах 13 февраля на одном из сочинских склонов.