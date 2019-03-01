Трибунал в Гааге подтвердил вину РФ в утрате "Нафтогазом" активов в Крыму

Трибунал при постоянной палате Третейского суда в Гааге подтвердил вину России в утрате "Нафтогазом Украины" активов группы в Крыму, сообщает украинская компания 1 марта.

"Решение позитивное. Нам удалось доказать в трибунале факт того, что юрисдикция этого трибунала по защите инвестиций распространяется на этот случай. Второе: нам удалось (доказать. – Прим. ИФ.), что Россия как государство виновна в утрате наших активов и должна за это отвечать, то есть предоставить НАК "Нафтогаз Украины" компенсацию", – сообщил глава НАК Андрей Коболев на пресс-конференции в Киеве в пятницу.

По его словам, арбитражный трибунал пришел к выводу, что действия РФ против "Нафтогаза" были незаконными и нарушили двустороннее соглашение между Украиной и Россией о взаимной защите инвестиций, согласно которому РФ должна уважать и защищать украинские активы, включая те, что расположены в Крыму.

Коболев напомнил, что стоимость утраченных активов компания оценивает в сумму до $ 5 млрд. "Но окончательное решение относительно суммы будет предметом следующего слушания, которое мы ожидаем в этом году, и надеемся в начале следующего года получить решение о сумме компенсации", – добавил он.

При этом глава НАК не исключил, что РФ оспорит это решение в местном суде Нидерландов на процессуальных основаниях, как это было сделано и по другим решениям, связанным с активами на полуострове.

Как сообщалось, 15 февраля 2016 года Российской Федерации было вручено официальное письменное уведомление НАК "Нафтогаз Украины", ГАО "Чорноморнафтогаз", ПАО "Укртрансгаз", ДК "Ликво", ПАО "Укргазвыдобування", ПАО "Укртранснафта" и ДК "Газ Украины" об инвестиционном споре в рамках двустороннего соглашения о взаимной защите инвестиций между Украиной и Россией.

Арбитражное производство начато 17 октября 2016 года. Сумма иска "Нафтогаза" к РФ в связи с утерей активов в Крыму с учетом процентов оценивается в $ 8 млрд.