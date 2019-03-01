Невский проспект оказался «засолен» после снегопада

Последствий утреннего снегопада на центральной улице Петербурга не осталось, все растаяло. Зато осталась соль.

«Фонтанка» обратила внимание на то, что отдельные участки Невского проспекта обильно посыпаны солью. В основном она собрана прямо у стен зданий, больше ее на четной стороне.

В комитете по благоустройству на уточняющие вопросы «Фонтанки» лишь ответили, что технических регламентов не меняли и соль в чистом виде на тротуарах не разбрасывают, только в составе пескосоляной смеси.

Ранее в Петербурге возобновилась дискуссия о том, допустимо ли использовать для борьбы со снегом и наледью реагенты в чистом виде после трех лет перерыва. Поводом стало заявление врио губернатора Александра Беглова, что этот вопрос необходимо проработать. О том, чем еще аукнулась эта зима Петербургу, читайте подробнее в материале «Фонтанки».