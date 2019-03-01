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Туризм
01.03.2019 15:08
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АТОР: Российских туристов в Индии не смущает вооруженный конфликт с Пакистаном

Спрос граждан РФ на отдых на индийских курортах никак не изменился, несмотря на кашмирский кризис.

«По сообщениям туроператорских компаний, реализующих туры в Индию, снижения спроса на туры в связи с имевшими место столкновениями на границе Индии и Пакистана не фиксируется. Уровень аннуляций туров в Индию также не превышает стандартный для сезона, случаев аннуляций из-за опасений в небезопасности отдыха нет», – констатирует 1 марта на своем сайте Ассоциация туроператоров России.

Тех россиян, кто уже находится в Индии, обострение ситуации на границе с соседней исламской республикой никак не смутило – все продолжили свой отдых. «Угрозы безопасному пребыванию гостей на курортах нет», – успокоили в АТОР.

При этом штаты Джамму и Кашмир, где и разгорелся кризис, входят в перечень регионов, которые МИД РФ не рекомендует для посещения. Туроператоры не организуют экскурсии в эти районы, туда добираются только отдельные индивидуальные путешественники. В основном граждане РФ выбирают «предельно удаленные», на несколько тысяч километров, от Пакистана Гоа и Керала. «Это, в частности, превышает даже максимальный боевой радиус действия наиболее «продвинутых» самолетов ВВС стран – участниц конфликта (1759 км), не говоря уже о системах РСЗО (максимально – десятки километров)», – говорится в сообщение ассоциации.

Вся инфраструктура на курортах работает в нормальном режиме. Единственное изменение – в некоторых городах Индии участились проверки.

Напомним, что кашмирский кризис повлиял на планы наших сограждан, летящих на отдых в Таиланд и Индонезию. Из-за закрытого неба в регионе самолетам пришлось искать другой маршрут. Исламская республика объявила, что не будет пропускать рейсы над своей территорией до 4 марта, несмотря на сообщение агентства Reuters о возобновлении полетов над Пакистаном 1 марта. При этом принимать и отправлять борта разрешили в четырех аэропортах республики.

 

Справка:

ВВС Индии нанесли удар по позициям боевиков группировки «Джаиш-е-Мухаммад» на пакистанской территории Кашмира. Та взяла ответственность за террористический акт 14 февраля в Кашмире, который унес жизни более 40 сотрудников сил индийских служб безопасности. Пакистан в ответ вторгся в воздушное пространство Индии и нанес удары. В небе над Кашмиром развернулся бой, в котором Индия потеряла один МиГ-21, пилот пропал без вести. В свою очередь, пакистанская сторона утверждает, что он был взят в плен. Позже Индия заявила, что сбила гиперзвуковой истребитель ВВС Пакистана.

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