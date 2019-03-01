Бастрыкин рассказал о низком числе оправдательных приговоров и хорошей работе СК. Председатель Мосгорсуда ранее говорила об обратном

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил о снижении процента оправдательных приговоров по уголовным делам, которые ведёт его ведомство. Позитивную статистику он объяснил высоким качеством работы следователей.

«В 2018 году по тысячам уголовных дел, направленным в суд (Следственным комитетом), оправданы 516 человек. Это составляет 0,51% от объема следственной работы. В 2017 году 128 тысяч уголовных дел было направлено в суд. Оправдательные приговоры вынесены по 534 из них, что составляет 0,42%», – сказал Бастрыкин на расширенной коллегии по итогам работы СК за 2018 год.

Достичь и удерживать подобные показатели, по словам председателя СК, удалось благодаря стабильно качественной работе следователей. Для сравнения он привёл европейскую статистику, где обычными считаются 20% оправдательных приговоров.

«Они еще и гордятся своими результатами», – приводит слова Бастрыкина «Медиазона» со ссылкой на ТАСС.

Председатель Московского городского суда Ольга Егорова оценивает успехи ведомства Александра Бастрыкина строже. В особенности дела по особо тяжким преступлениям, которые рассматривают присяжные. По её словам, за первые шесть месяцев 2018 года каждый второй вердикт в райсудах Москвы был оправдательным, зачастую единодушно. Качество сбора доказательств следователями Егорова называет низким, критикуя также работу прокуратуры в суде. После этого Бастрыкин поручил тщательнее изучить, как расследовались развалившиеся дела, но пока только в Москве.

С октября 2018 года в судах Петербурга развалилось обвинение по нескольким резонансным делам. Так, присяжные оправдали Александра Курьякова по прозвищу Лось, которого называли венцом преступной иерархии. Без виновных остался расстрел полицейских на Муринской дороге. В очередной раз не удалось убедить присяжных в виновности Алана Габараева, которого следствие и прокуратура считают заказчиком убийства тёти.