Небо над Пакистаном останется закрытым еще на три дня. За исключением четырех аэропортов

Воздушный коридор Пакистан – Лахор останется закрытым до утра понедельника, 4 марта. Запрет касается всех перелетов, однако принимать и отправлять борта разрешили в четырех аэропортах Пакистана.

Уведомление о продлении запрета полетов получили российские авиакомпании 1 марта, сообщает Ассоциация туроператоров России. Сообщение об этом также опубликовано на сайте Управления гражданской авиации Пакистана. Небо останется закрытым до 11 утра (МСК) понедельника, 4 марта. Исключение составляют четыре международных аэропорта – Карачи, Пешавар, Кветта и Исламабад. Они смогут принимать и отправлять рейсы с четырех часов дня по Москве сегодня, 1 марта.

Ранее источник Reuters сообщал, что в пятницу воздушное пространство будет открыто полностью.

Авиакомпании, которые возят российских туристов на азиатские курорты, вынуждены искать обходные пути, что увеличивает время полета на 1-2 часа и существенно увеличивает издержки перевозчиков. Они теряют миллионы рублей в день, в пересчете на каждого пассажира это около тысячи рублей с человека.

Эксперты отмечают, что российские туристы от путевок не отказываются, спрос на азиатском направлении стабилен.