«Победа» над разнообразием. Вместо новинок зарубежья Пулково предложит петербуржцам чаще летать в Турцию и на российские курорты

Пока оператор Пулково ищет замену не поладившей с ФСБ «дочке» «Аэрофлота» и обанкротившейся Germania, переманить петербургских пассажиров вновь рассчитывают аэропорты Хельсинки и Лаппеенранты.

Алексей Смышляев/Интерпресс

Компания «Воздушные ворота Северной столицы», управляющая аэропортом Пулково, 1 марта представила новинки летнего расписания 2019 года. Как следует из презентации оператора, большого разнообразия ждать не стоит. В этом году маршрутная сеть воздушной гавани пополнилась всего восемью новыми направлениями против 19 в 2018 году. Но некоторые из прошлогодних новинок уже исчезли из расписания.

Как рассказал коммерческий директор ВВСС Евгений Ильин, в 2019 году Пулково предложит петербуржцам пять новых международных направлений. Так, S7 впервые начнет летать в Ольбию на итальянском острове Сардиния и испанскую Пальму-де-Майорка, iFly – в китайские Ханчжоу и Фунчжоу, а Sun Express – в турецкий Измир. Сеть внутренних маршрутов пополнят Элиста («Азимут»), Нижневартовск («Ютэйр») и Иркутск (S7).

Но главными хитами продолжат оставаться традиционные курортные направления, считают в Пулково. В прошлом году в Турцию из Северной столицы летали 12 авиакомпаний по 5 направлениям. В общей сложности они перевезли в летнем сезоне 920 тысяч человек, что на 27% больше, чем годом ранее. «В 2019 году мы агрессивного роста не ожидаем – Турция не такая дешевая, как была раньше. Но рассчитываем перевезти более 1 млн человек», – отметил Евгений Ильин. Помимо нового рейса в Измир от Sun Express пассажиров ждет двукратное увеличение рейсов от Turkish airlines – компания будет летать в Анталью 14 раз в неделю вместо семи.

Российские курорты по отдельности не смогли превзойти Анталью, но суммарно отечественные направления выигрывают у заграничных, рассказал Евгений Ильин. «В 2019 году мы ожидаем рост на таких направлениях, как Сочи, Краснодар и Анапа», – добавил он. В частности, в Анапу начнут летать S7 и «Победа». Также «лоукост-дочка» «Аэрофлота» увеличит частоту сообщения с Краснодаром и Сочи.

Но новые и дополнительные российские рейсы «Победы» будут слабым утешением для тех, кто рассчитывал с ее помощью бюджетно слетать за границу. Ранее компания заявила об отмене перелетов по шести международным направлениям из Пулково (в Лондон, Стамбул, Жирону, Кельн, Пизу и Тбилиси), прежде заявленных в летнем расписании. Причиной стали проверки службы авиационной безопасности. Желание пограничников досмотреть запломбированные кухонные отсеки стали приводить к массовым задержкам рейсов, сбоям графика и, как следствие, убыткам. Причем подобное любопытство те проявляли только к бортам, выполняющим международные полеты.

Из-за ухода «Победы» в Кельн, Пизу и Жирону из Пулково рейсов этим летом не будет вовсе, признал Евгений Ильин. В остальные города, куда не стала летать компания, можно добраться иным способом. Но, как посчитал сервис бронирования tutu.ru, альтернатива будет дороже от двух до шести раз.

По словам Евгения Ильина, из-за переориентации «Победы» с международных направлений на внутренние количественных потерь Пулково не понесет. Лоукостер планирует выполнить 2,7 тысячи рейсов против 1,66 в прошлом году. «Но с точки зрения качества, это, конечно, не совсем то, <...> и не очень хорошо с точки зрения динамики развития», – признал он.

ВВСС пыталась найти замену отменившимся рейсам российского лоукостера, но не преуспела. «Те компании, которые могли бы встать вместо "Победы", уже сверстали свое расписание. Мы обращаемся к перевозчикам, которые могли бы это сделать, но возможности ограничены», – сказал Евгений Ильин. Речь шла прежде всего о компании S7, уточнил он. Другая «дочка» «Аэрофлота», авиакомпания «Россия», новых направлений пока не планирует, хотя собирается наращивать объемы перевозок за счет увеличения частоты полетов и количества кресел.

Еще одной потерей для Пулково стал Дрезден, куда в прошлом году начала летать немецкая Germania. В начале февраля компания заявила о своем банкротстве, полеты из Петербурга она прекратила еще в январе 2018 года.

Бюджетно доставить петербуржцев за границу пока готов только венгерский WizzAir. Сейчас компания летает из Пулково в Будапешт четыре раза в неделю, в летнем расписании частота рейсов увеличится до пяти. Кроме того, лоукостер может начать полеты из Петербурга в Лондон. У перевозчика есть дочерняя компания WizzAir UK, базирующаяся в Великобритании, что даёт ей возможность получить допуски на прямые рейсы. Пулково пытается привлечь и другие европейские и азиатские лоукостеры. Приманка – дополнительные бонусы на услуги аэропорта за высокую загрузку бортов (у лоукостеров этот показатель обычно выше, чем у обычных авиакомпаний). «Победа» же может вернуться к международным полетам в зимнем расписании, если ей удастся найти общий язык с пограничниками.

Всего аэропорт Пулково в 2019 году рассчитывает обслужить около 20 млн пассажиров, что на 10% больше, чем в 2018 году. Но по сравнению с 2018 годом темпы роста замедлятся на 2,4 процентного пункта.

Пока ВВСС ищет замену международным рейсам «Победы», северные соседи не теряют времени даром. Так, аэропорт Лаппеенранты договорился с ирландским лоукостером Ryanair о запуске и возобновлении рейсов в Бергамо, Берлин, Афины и Салоники в апреле 2019 года. FinnAir будет летать из Вантаа в японский Саппоро и доминиканскую Пунта-Кану. Расширяя маршрутную сеть, аэропорты рассчитывают, в том числе, на российских путешественников. В 2018 году число авиапассажиров на линии Петербург – Хельсинки увеличилось по сравнению с 2017-м на 43%, до 144 тысяч человек. Чаще всего жители Северной столицы летали через Вантаа в Париж, Нью-Йорк, Аликанте, Бангкок и Стокгольм. Доля транзитных пассажиров в аэропорту Хельсинки, по данным оператора Finavia, составила 35%. В Пулково доля трансфера составляет 5% в высокий сезон и 3% в низкий.

Кроме того, аэропорт Хельсинки опережает Пулково с программой развития. Если ВВСС только утверждает планы по расширению, то оператор Вантаа начал стройку уже в этом году.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»