Фото дня: Весна пришла не только по календарю

28 февраля 2019 года на строительной площадке жилого комплекса «Эталон на Неве», который «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в Невском районе Санкт-Петербурга, состоялась торжественная церемония заливки первого бетона и поздравление 2000-го покупателя с начала года.