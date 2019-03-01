Фото дня: Весна пришла не только по календарю
"Фонтанка" нашла настоящую весну в Ботаническом саду Петра Великого.
"Фонтанка" нашла настоящую весну в Ботаническом саду Петра Великого.
28 февраля 2019 года на строительной площадке жилого комплекса «Эталон на Неве», который «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в Невском районе Санкт-Петербурга, состоялась торжественная церемония заливки первого бетона и поздравление 2000-го покупателя с начала года.
В Северной столице стартовал шестой сезон конкурса «Клиника года».
В Петербурге продолжается конкурс на бесплатное* увеличение груди, организованный Американской Медицинской Клиникой.
Портал spb.urbanus.ru определил самых востребованных застройщиков петербургского рынка недвижимости, в числе лидеров - Glorax Development.
Банк «ДельтаКредит» аккредитовал четвертый корпус жилого комплекса YOGA, возводимого компанией в Приморском районе Санкт-Петербурга.
Объединение «Строительный трест» объявляет о новых вариантах рассрочек для покупки домовладений в загородном проекте «Сад времени» в Петергофе.
Setl Group высадит сирень и шиповник во дворах двух последних очередей жилого комплекса комфорт-класса «Невские паруса» в Петербурге. Строительство проекта в живописном месте на излучине реки будет полностью завершено уже до конца текущего года.
По данным аналитического центра строительно-инвестиционного холдинга «Аквилон Инвест», средняя сумма первого взноса по ипотечным сделкам компании в Санкт-Петербурге по итогам 2018 года снизилась на 7 п.п. относительно показателей 2017 года.
С началом весны увеличивается количество жалоб от детей на головные боли. Кто-то скажет, что это связано с синдромом накопившейся усталости к концу учебного года, сезонным авитаминозом или неблагоприятным климатом.
Банк УРАЛСИБ запустил новую акцию «Приведи друга»* для клиентов – физических лиц. В рамках акции действующие клиенты Банка получают денежное вознаграждение за каждого нового клиента, открывшего карту в Банке УРАЛСИБ по их приглашению. Вознаграждение также получат приглашенные друзья клиентов.