Кто прав? Почему у нас руль слева, а едем мы справа

При чём здесь грабёж, меч и кнут? Почему финские почтальоны ездят как японцы? И как Великая французская революция уравняла на дороге аристократов и простолюдинов? В этой теме есть некоторый повод для гордости: Россия была первой страной, принявшей правило о направлении движения транспорта.

Кадр из видео в YouTube

Различие в том, по какой стороне дороге ездить, причиняет массу неудобств. Водителям сложно перестроиться в стране с другими правилами, а автопроизводители идут на дополнительные расходы, модифицируя автомобили для разных рынков.

«Левые» и «правые» есть не только в политике

Как так получилось? Почему, договорившись о таком количестве стандартов, о единообразии дорожных знаков, навигации, разметки, систем безопасности автомобилей, страны не смогли прийти к единому мнению по поводу того, по какой стороне дороги ездить?

В подавляющем большинстве стран ездят по «правильной» (для нас), то есть правой стороне дороги. Таких стран, по данным Википедии, насчитывается 165 – против 75 государств, где упорно ездят «неправильно».

Большинство «неправильных» стран или входили некогда в «Британскую империю, на которой никогда не заходит солнце», или тяготели к ней. Крупнейшие из них – это Индия и Австралия, кроме них практически весь Индокитай, включая Индонезию, Малайзию, Пакистан, Таиланд и Шри-Ланку. В Европе «левосторонними» осталась сама Британия, Ирландия, Мальта и Кипр.

Япония не «тяготела» к англосаксонской империи, но приняла левую сторону, возможно, по тем же причинам, что и Британия.

Рыцари и простолюдины

Считается, что привычка ездить по левой стороне дороги появилась у аристократов именно на островах туманного Альбиона. Привычка эта была следствием неспокойного состояния «транспортной сети». Попросту говоря, на дорогах процветали грабеж и разбой, и англосаксонским путникам часто приходилось защищать себя с оружием в руках.

А в какой руке обычно держат меч? Правильно, в правой. Значит, правая рука должна быть свободна, и желательно, чтобы ничто не мешало обладателю меча свободно им размахивать. Именно поэтому, считают историки, и возникла привычка ездить по левой стороне дороги – чтобы оставлять себе пространство для отпора грабителям.

Так повелось и по всей Европе: «благородные» ездят по левой стороне, простолюдины – по правой. Никаких писаных законов по этому поводу не было, крестьяне просто старались держаться подальше от вспыльчивых аристократов, и лучше всего – на своей, правой стороне дороги.

Правые «по закону» и «по привычке»

Первыми странами, полностью перешедшими на «правую» сторону, были заморские территории Великобритании, то есть будущие штаты Америки. Случилось это в 1700-е годы не в силу некоего принятого законодательства, а просто потому, что так было удобнее.

Дело в том, что большинством транспортных средств на дорогах Нового Света в то время были повозки, причем запряженные как минимум парой «лошадиных сил». Управлять непокорными «лошадиными силами» приходилось с помощью кнута, который, очевидно, большинство держало как раз в правой руке, и тогда садиться на облучок удобнее было слева. А раз ты сидишь слева, тогда удобнее ехать по правой стороне дороги, потому что лучше видно, что там впереди.

Примерно той же логике следовали и во Франции во времена Великой французской революции. Аристократы передвигались верхом и по левой стороне дороги, а крестьяне – в повозках и по правой. Поскольку революция провозглашала «свободу, равенство, братство», уцелевшим аристократам поневоле пришлось «переезжать» на правую сторону, чтобы не так выделяться среди сограждан и не давать им лишнего повода для раздражения.

Первый законодательный акт, предписывающий, по какой стороне дороги надлежит двигаться путникам, был принят не во Франции, а в России – в 1752 году, при правлении дочери Петра I, императрицы Елизаветы. Этим законом подданным Российской империи предписывалось передвигаться по дорогам, держась правой стороны. Все логично: ведь русские аристократы предпочитали прятаться в каретах (мороз все-таки, страна-то не южная!), а следовательно, кучер сидел слева с кнутом в правой руке.

Интересно, что во Франции аналогичное законодательство было официально принято лишь в 1794 году. В США отдельные штаты и даже города сами принимали дорожные законы. Первой стала Филадельфия, взявшая «правую» сторону в 1792 году, а последними – Нью-Джерси и Нью-Йорк в 1813 и 1821 годах соответственно.

Некоторые первые автомобили имели руль по центру. Кадр из видео в YouTube

Когда наступает день «Х»

Согласно Парижской конвенции 1920 года, европейские страны согласились, что ездить надо по правой стороне. На начало XX века в Европе было довольно много «левосторонних» стран, крупнейшей из которых была Австро-Венгрия. После Первой мировой войны она перестала существовать, и почти все входящие в нее части, став независимыми, перешли на правосторонее движение. Последней это сделала Чехословакия в день, когда ее оккупировала Германия, в 1939 году.

Любопытно, что некоторые провинции Канады придерживались левой стороны, притом что остальная страна была «правосторонней». Это было крайне неудобно, и постепенно и Британской Колумбии, и Ньюфаундленду пришлось «менять сторону», причем последний «переехал» вправо лишь в 1947 году.

Но самая известная история приключилась в Швеции, о ней рассказывает, например, Real Scandinavia – авторский портал писательницы и путешественницы шведского происхождения Аники Хиппл. Как истинные социалисты и демократы, шведы вынесли этот вопрос на референдум, и в 1955 году 83 процента шведов проголосовали против. Однако 8 лет спустя, в 1963 году, парламент Швеции все-таки принял решение перейти с левой стороны дороги на правую. Может быть, сыграло свою роль то, что Швецию тогда охватила мода на американские автомобили, которые, естественно, все были леворульными.

Было решено, что переход должен быть единомоментным, а не постепенным, чтобы не было долгой путаницы. Но подготовка к такому радикальному изменению была очень дорогостоящей и сложной задачей. Пришлось поменять местами все светофоры и дорожные знаки, перекрасить дорожную разметку и даже переставить автобусные остановки. Одновременно была запущена массовая агитационная кампания, чтобы каждый водитель запомнил, когда и как ему предстоит ездить после Dagen H – так на шведском языке был обозначен решительный день и час, назначенный на 5:00 утра 3 сентября 1967 года. Буква «H» означала слово Högertrafik, то есть «правильный трафик».

В назначенный день миллионы шведов высыпали на улицы в 4:50 утра, чтобы поглазеть на невиданное явление. Согласно плану, в это время все машины на проезжей части должны были остановиться. Затем, следуя указаниям регулировщиков, осторожно переехать на другую строну дороги и ждать. Ровно в 5 утра по всей стране по радио прозвучало объявление: «В Швеции теперь правостороннее движение», после чего водителям было разрешено двигаться дальше.

Интересно, что за последовавшие за Dagen H два года в Швеции очень сильно сократилось количество ДТП. Наверное, потому что, двигаясь по непривычной для себя стороне дороги, водители были особенно осторожны.

Руль справа или слева?

Привычка ездить по той или иной стороне на самом деле всего лишь дань традиции. Она не влияет ни на безопасность на дороге, ни на культуру вождения.

Две трети стран в мире ездят по правой стороне, одна треть – по левой. И те и другие считают, что именно их сторона «правильная». Доходит до того, что некоторые государства напрямую запрещают «неправильные» автомобили. Например, Саудовская Аравия и Оман не допустят въезда в страну «праворулек», а Камбоджа, Гана и Сьерра Леоне – привычных нам автомобилей с баранкой слева.

Наверное, власти этих стран заботятся о безопасности, однако статистика не доказывает, что автомобили с «другим» рулем попадают в аварии чаще. В России тоже собирались запретить «праворульки», но потом «решение отложили», поскольку в нашей стране таких машин под 2 миллиона, а на Дальнем Востоке ввезенные из Японии автомобили с правым рулем преобладают.

Более того, в некоторых случаях «неправильный» руль становится преимуществом. Например, в Финляндии почтовая служба нарочно использует праворульные машины, поскольку почтальонам так удобнее. До почтовых ящиков, которые в Финляндии часто размещаются на воротах в частном секторе или на внешних стенах домов, почтальоны-водители могут дотянуться, не выходя из машины.

Впрочем, споры о том, какая сторона «правильная», равно как и запреты на «неправильные» автомобили, вряд ли имеют смысл сейчас и уж совсем потеряют смысл в будущем. Мы стремительно приближаемся к моменту, когда большинство транспортных средств на наших дорогах будет в той или иной степени автономными, а для «робота» совсем все равно, по какой стороне дороги ездить. Уже в этом году General Motors собирается начать выпуск Chevrolet Cruise AV, в котором вообще не предусмотрены ни руль, ни педали.

Матвей Циклистов