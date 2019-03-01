Мэр Львова выбывает из президентской гонки, отдавая голоса экс-министру обороны

Мэр Львова и по совместительству лидер украинской партии "Самопомощь" Андрей Садовой заявил, что снимает свою кандидатуру на президентских выборах в пользу экс-министра обороны страны Анатолия Гриценко.

Заявление политика прозвучало сегодня в Киеве, сообщает телеканал "112.Украина". "Я принял решение, я отзываю свою кандидатуру с выборов президента и я объявляю о поддержке на выборах на пост президента Анатолия Гриценко", – заявил Садовый. По его словам, это решение может повлиять на результаты выборов в части победы единого кандидата от демократических сил.

Результаты соцопроса, проведённого недавно Киевским международным институтом социологии (КМИС) свидетельствуют о том, что Садового готовы поддержать 2,4% избирателей, а Гриценко – 6,4% респондентов.

Выборы президента Украины намечены на 31 марта. Кандидатами были зарегистрированы 44 человека. Лидером соцопросов на данный момент является актёр Владимир Зеленский, второе место социологи приписывают действующему президенту страны Петру Порошенко.

Лидер соседней Белоруссии Александр Лукашенко сегодня заявил о том, что не сомневается в том, что действующему президенту Украины удастся переизбраться на второй срок. Пусть и во втором туре выборов.