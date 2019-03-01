Попавшая под санкции США венесуэльская нефтедобывающая компания PDVSA переезжает в Россию
Отделение государственной нефтегазовой компании Венесуэлы в ЕС будет закрыто, а новым местом для расположения офиса выбрана российская столица. Эту информацию во время совместной пресс-конференции с главой российского МИД огласила вице-президент латиноамериканской республики Дельси Родригес.
«Президент Николас Мадуро дал распоряжение закрыть лиссабонское отделение PDVSA и перенести офис в Москву», – заявила 1 марта Родригес.
По ее словам, на такой шаг страна пошла, чтобы гарантировать право на защиту собственных активов. Родригес также подчеркнула, что Николас Мадуро установил новый курс на расширение взаимодействия с Россией.
В конце января Вашингтон ввел санкции против венесуэльской нефтедобывающей компании PDVSA. Кроме того, персональных рестрикций удостоился и министр нефтяной промышленности Венесуэлы, глава государственной нефтегазовой компании PDVSA Мануэль Кеведо.
Справка:
23 января Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы, объявил себя исполняющим обязанности президента страны. В тот же день временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств, ряд других стран. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. Несколько европейских государств предъявили Мадуро ультиматум о проведении досрочных президентских выборов, а после его истечения также признали Гуайдо временным президентом. В поддержку Мадуро высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.