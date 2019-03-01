Вице-премьер Голодец рассказала, что зарплаты российских женщин на 30% ниже, чем у мужчин

Согласно статистике, при высоком проценте занятости женщин в России, уровень их средней зарплаты составляет 70% от той, что получает мужская половина населения.

Об этом на открытии форума «Роль женщин в развитии промышленных регионов», который 1 марта стартовал в Новокузнецке, рассказала вице-премьер Ольга Голодец. Ее слова приводит телеканал «Дождь» со ссылкой на ТАСС. Чиновница отметила, что ощутимая разница в заработной плате между мужчинами и женщинами формируется на фоне существующих для прекрасной половины населения возможностей повышать уровень образования и двигаться по карьерной лестнице. Голодец также добавила, что процент занятости женщин в России высок.

Богаче оказались мужчины не только в России, но и во всем мире. По статистике Международной организации труда, женщины в среднем получают на 16-22% меньше противоположного пола.

Накануне исследование о гендерном равноправии опубликовал Всемирный банк, Россия заняла в рейтинге из 187 стран 116 место, оказавшись между Марокко и Угандой. Оценивались восемь показателей: свобода передвижения, трудоустройство, оплата труда, замужество, наличие детей, ведение бизнеса, управление активами и пенсионное обеспечение. Меньше всего страна набрала в показателе об уровне зарплат.