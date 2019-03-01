На Петроградке 88-летний мужчина пошел через дорогу на красный. «Ленд Крузер» не остановился

Пожилой пешеход серьезно пострадал в ДТП в Петроградском районе Петербурга утром 1 марта. Этот случай в очередной раз показал, что соблюдение правил дорожного движения при переходе дороги – это жизненная необходимость, особенно в гололед, когда тормозной путь автомобиля еще больше обычного.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, около 10:17 на регулируемом пешеходном переходе у дома 14 по Большому проспекту П.С. 49-летний водитель автомобиля Toyota Land Cruiser сбил 88-летнего дедушку. Пешеход, по предварительным данным, переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора.

Пенсионера госпитализировали в тяжелом состоянии.

«Дорожный инспектор» «ВКонтакте» публикует видеозапись ДТП.

Случаи, когда пожилые пешеходы переходят дорогу на красный или в неположенном месте, увы, не редкость. Одним из таких поделился водитель Игорь, который, к счастью, успел вовремя затормозить.

«Представляю вашему вниманию наглядный пример, как вечно спешащие бабушки переходят проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. Хорошо, когда водитель не торопится и соблюдает скоростной режим. Всем участникам дорожного движения совет: не спешите, вас дома ждут близкие люди», – пишет «Дорожный инспектор».