Миллиарды выходят на свет. Семья дочери спикера ЗакСа построит новые подстанции для «Ленэнерго»

«Ленэнерго» оправилось от дефолта банка «Таврический» и вкладывается в Петроградскую сторону. Процедура включает модернизацию подстанции, которую запустили во времена НЭПа.

Обновление самого старого в России парка подстанций ПАО «Ленэнерго» планирует завершить в 2020 году. Работы начались пятилетку назад, но застопорились из-за краха банка «Таврический», на счетах которого заморожены миллиарды крупнейшей электрораспределительной компании Петербурга. Самый крупный подрядчик — компания, не чуждая председателю городского ЗакСа Вячеславу Макарову.

До конца текущего года ПАО «Ленэнерго» рассчитывает закончить строительство семи новых подстанций в Петроградском районе, а до конца следующего полностью завершить программу «Комплексное развитие электрических сетей Петроградского района Санкт-Петербурга» стоимостью 5,4 млрд рублей.

В наступившем марте, обещают в сетевой компании, должны начаться строительно-монтажные работы на шести новых трансформаторных подстанциях напряжением 35 кВ с прокладкой 41 километра кабельных линий.

Кроме того, подвергнутся реконструкции три действующих объекта, среди которых раритет – ПС № 12 «Волхов-Петроградская» на улице Ленина, 4. Понижающую подстанцию Волховской ГЭС со зданием в конструктивистском стиле возвели еще в разгар НЭПа. С 2001 года она входит в петербургский перечень объектов, «представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность».

По факту это самая старая действующая подстанция в стране. Конкуренцию составляет более крупная ровесница «Волхов-Северная» напряжением 110 кВ на Полюстровском проспекте, 46. Обе подстанции построили в 1926 году как первенцев плана электрификации РСФСР (ГОЭЛРО).

Однако «Волхов-Северную» энергетики сейчас переводят в статус музея, а «Волхов-Петроградская» останется работать в режиме распределительного пункта напряжением 35 кВ. Устаревшее распредустройство и восемь трансформаторов с нее демонтируют.

«Это реально исторический экспонат, – говорит один из сотрудников «Ленэнерго». – Представляете, там до сих пор есть клеммы, которые поставили в двадцатые годы».

На ПС № 165 «Петроградская» по адресу: Рентгена, 14 А, в этом году собираются менять трансформаторы, а с ПС № 55 «Левашовская» (заодно с №№ 12 и 165) сетевую нагрузку мощностью 6 кВ переведут на новые станции.

Тревожный звонок из банка

Необходимость обновления парка подстанций Петроградки из-за растущих потребностей района энергетики констатировали еще в 2013 году, утвердив ивестпрограмму. В сентябре 2014 года была с помпой открыта первая обновленная трансформаторная подстанция напряжением 35 кВ «Монетная» на улице Мира, 30 стоимостью 250 млн рублей. Программа развития электросетей Петроградского района объемом 4 млрд рублей победила на конкурсе «Лучший инвестиционный проект года», а руководство компании обещало до 2016 года построить всего девять новых компактных малошумных подстанций.

Открытие первой трансформаторной модульной подстанции в Петроградском районе, 2014 год Фото: пресс-служба Администрации Санкт-Петербурга

«Реализация проекта позволит не только выделить 40,8 МВт мощности по действующим договорам и заявкам, но и создать резерв для присоединения к сетям еще на 37,9 МВт», – говорил тогдашний гендиректор «Ленэнерго» Андрей Сорочинский.

Макаров, Сорочинский, Полтавченко, 2014 год Фото: пресс-служба Администрации Санкт-Петербурга

До конца года удалось ввести в строй еще один такой же новый объект, а также за 86 млн рублей успешно запустить модернизацию подстанции №55.

В январе 2015 года на заседании совета директоров «Ленэнерго» был отправлен в отставку Андрей Сорочинский. Совет директоров решил, что именно по вине гендиректора на счетах небольшого банка «Таврический» зависли без ясной перспективы возврата около 16 млрд рублей компании (активы банка составляли всего около 40 млрд рублей).

«Таврический» долгое время являлся операционным банком «Ленэнерго» и кредитовал подрядчиков компании. Однако компания почему-то не указывала проблемные 16 миллиардов в своей финансовой отчетности. В феврале 2015 года Центробанк ввел в «Таврическом» внешнее управление, «Ленэнерго» сумело выручить 6 млрд рублей, а 10,6 млрд в рамках процедуры санации остались на депозитах банка до 2035 года.

В отношении Андрея Сорочинского и его заместителя Дениса Слепова возбудили уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями. Управленцы, настаивало гособвинение, нанесли вред своей компании на 50 млрд рублей. «Ленэнерго» оказалось в кризисе, к лету кредиторская задолженность выросла до 80 млрд рублей. Главный акционер, ПАО «Россети», вынужден был ради оздоровления петербургской «дочки» прибегнуть к займу в 32 млрд рублей через облигации федерального займа.

В декабре 2018 года суд приговорил Сорочинского и Слепова к колонии-поселению, но тут же амнистировал в связи с 70-летием Победы. По гражданскому иску бывшие топ-менеджеры остались должны «Ленэнерго» 228 млн рублей.

По итогам 2017 года стало ясно, что дела у ПАО «Ленэнерго» идут неплохо: компания показала выручку в 74,7 млрд рублей и 12,6 млрд чистой прибыли. Сейчас ПАО на 67,5% контролируется государственным ПАО «Россети» и на 28,8% петербургским правительством через комитет имущественных отношений.

В начале 2019 года было объявлено, что до конца 2020 года сетевая компания планирует возвести в Петербурге 16 и реконструировать 28 подстанций, а также построить 104 км и отремонтировать 183 км линий электропередач. Среди прочего «Ленэнерго» стряхнуло пыль с программы «Комплексное развитие электрических сетей Петроградского района».

Герои подрядов

Новые конкурсы начались в 2017 году. Так, например, за поставку оборудования и строительно-монтажные работы на раритетной «Волхов-Петроградской» за 311 млн рублей взялось ООО «Связьстроймонтаж». Это частный московский подрядчик коммунальных компаний с годовым оборотом в 5,5 млрд.

Впрочем, самым значимым игроком, который собирается освоить 3,6 млрд рублей, стало ООО «Петрострой». В 2011 году 50% это компании получила Анна Селегень – дочь нынешнего председателя Законодательного собрания Петербурга Вячеслава Макарова. «Петрострой» за три года сделался крупным подрядчиком структур «Газпром теплоэнерго». В 2016 году Анна передала свою половину свекру, Владимиру Селегеню, а тот, в свою очередь, переписал долю на свояченицу, Веру Пшеничную. Таким образом в 2017 году родная тетя мужа Анны Селегень стала стопроцентной владелицей компании «Петрострой». К слову, старшая дочь Вячеслава Макарова Марина Лыбанева с 2013 года занимает пост замглавы Петроградского района.

В 2017 году ООО «Петрострой» получило через запрос котировок право выполнить функции технического заказчика строительства новых подстанций для Петроградской стороны. В начале 2019 года рынок петербургских производителей оборудования для энергетики оживился: генподрядчик стал искать непосредственных исполнителей самого сложного элемента подстанций – электронной начинки. В «Петрострое» подтвердили, что по условиям контракта обязаны выполнить свои функции технического заказчика до конца 2019 года.

Элегазовые залежи

Участники рынка надеются, что начинающееся в марте освоение миллиардных контрактов затронет и их. Выяснилось, что на складах некоторых из субподрядчиков еще с 2014 года хранится часть так и не установленной на новые подстанции аппаратуры.

«У одной компании лежат шесть готовых трансформаторов, которых хватит для двух подстанций, у другой еще восемь, у третьей элегазовые ячейки, – рассказывает источник, знакомый с деталями контракта «Петростроя» и «Ленэнерго». – Преимущество этого оборудования в том, что оно уже было согласовано и прошло процедуру одобрения ФСК».

Одна из таких запасливых компаний – группа «Электронмаш» бизнесменов Валерия Назарова и Алексея Потапова (выручка в 3,9 млрд рублей за последний отчетный год). В «Электронмаше» подтвердили заинтересованность в инвестпроекте «Ленэнерго». «Именно мы собрали ту самую первую открытую в 2014 году подстанцию, смонтировали, начинили, привезли на место, подключили к кабелям», – рассказывает совладелец компании Алексей Потапов.

В 2019 году, скорее всего, такого большого субподряда получить уже не удастся.

«У нас действительно на руках два готовых комплекта трансформаторов 12,5 мВа мощностью 35 кВа, как раз сейчас ведем переговоры об их поставке на объекты», – говорит бизнесмен.

«Ленэнерго» чувствует себя обязанной перед сделавшими свою работу накануне краха «Таврического» субподрядчиками, – уверяет знакомый с деталями контракта источник, – другое дело: генподрядчик заинтересован купить оборудование с дисконтом. Так что запасливым придется рассчитывать на суммы гораздо меньше, чем по 250 млн за подстанцию».

Алексей Дмитриев,

«Фонтанка.ру»