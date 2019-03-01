Бастрыкин назвал число школьников и студентов, проходящих по делам об экстремизме

99 учеников российских школ и студентов вузов стали фигурантами уголовных дел об экстремизме в 2018 году. Такие данные привел глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, проводя итоги работы ведомства в минувшем году.

«Среди выявленных экстремистов – это 894 человека, 99 учащихся школ, вузов, и главным образом это молодежь – 282 человека», – сказал Бастрыкин на коллегии 1 марта. Руководителя Следкома цитирует телеканал «Дождь» со ссылкой на ТАСС.

По словам Бастрыкина, почти сотня подозреваемых в экстремизме школьников и студентов — повод для «целенаправленной работы» в Интернете, «где идет вербовка детей в соцсетях и чатах». На чаты и закрытые группы главный следователь страны обратил особое внимание, назвав их «главным инструментом вербовки молодежи».

Всего за минувший год СК направил в суд 504 уголовных дела об экстремизме. Еще 116 дел — террористических.