Банк России сообщил о замедлении темпов роста реальных зарплат до минимума за 2,5 года

Годовой прирост реальных зарплат в январе замедлился до 0,2% – минимума с середины 2016 года, рост реальных располагаемых денежных доходов населения прекратился, они снизились на 1,3% в годовом выражении, следует из информационно-аналитического комментария «Экономика», подготовленного Банком России и опубликованном 1 марта.

«Влияние исполнения "майских указов" на годовой прирост заработной платы уменьшается. Вместе с ускорением инфляции это сказалось на динамике реальной заработной платы, годовой прирост которой замедлился до 0,2% – минимума с середины 2016 года. Рост реальных располагаемых денежных доходов населения прекратился, и в январе 2019 г. они снизились на 1,3% в годовом выражении», – говорится в документе.

Банк России отмечает, что годовой темп прироста номинальной заработной платы продолжил замедляться и составил 5,2%, «что обусловлено приближением трудовых компенсаций работников социальной сферы и культуры к целевым значениям».

Эксперты мегарегулятора финансового рынка страны добавили, что вклад других компонентов в изменение доходов населения, как и в 2018 году, остается отрицательным.

«Во-первых, продолжилось снижение доходов от собственности в реальном выражении (в 2018 году они уменьшились на 8,1%). Во-вторых, наблюдался рост обязательных платежей и взносов, отрицательный вклад которых составил 1,2 п.п. Это произошло в результате как увеличения процентных платежей на фоне расширения потребительского кредитования, так и роста налоговых платежей в условиях повышения собираемости и налоговой базы», – пояснили в Банке России.