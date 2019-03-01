"Президентом будет Порошенко. Да, абсолютно". Лукашенко предсказал исход выборов на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен в том, что действующему президенту соседней Украины удастся переизбраться на второй срок.

"Президентом будет Порошенко. Да, абсолютно (точно. – Прим. ред.)", – заявил Лукашенко на встрече с представителями общественности, белорусских и зарубежных СМИ 1 марта.

При этом Лукашенко не исключил того, что для победы Петру Порошенко понадобится второй тур голосования. И в нём конкуренцию действующему президенту составит комик Владимир Зеленский.

"Я так, знаете, говорю не абсолютно точно. Но, просчитывая все варианты, я думаю, что Петр Алексеевич эту должность (президента Украины. – Прим. ред.) сохранит. Но дай Бог, чтобы там было поспокойнее и чтобы мы (мировое сообщество. – Прим. ред.) не влезли в большие авантюры на Украине, ни в коем случае это допустить нельзя", – заявил Лукашенко.

Очередные президентские выборы пройдут на Украине 31 марта. На пост главы государства претендуют 44 кандидата. Лидером соцопросов о предпочтениях избирателей остается актёр Зеленский.