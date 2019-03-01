Вице-президент Венесуэлы: Россия поставит продукты и медикаменты вместо гуманитарной помощи из США
Латиноамериканская республика не принимает «незаконную» гуманитарную помощь от США. На этом фоне в страну поступила первая партия российских медикаментов.
«Мы не допустим односторонней и незаконной гуманитарной помощи <...> Продукты, медикаменты, которые нужны нашей стране, будут закупаться в России», – заявила 1 марта вице-президент латиноамериканской республики Дельси Родригес во время совместной пресс-конференции с главой российского МИД.
Сергей Лавров, в свою очередь, подтвердил эту информацию. «Мы в соответствии с пожеланием венесуэльских друзей направили первую партию медикаментов – семь с половиной тонн <...> Мы получили дополнительный список <...> Сейчас рассматриваем и уточняем», – рассказал руководитель внешнеполитического ведомства РФ. Он также отметил, что «массовые поставки российской пшеницы» помогают народу Венесуэлы.
Лавров подчеркнул, что «гуманитарные аспекты» стали одной из важнейших тем переговоров с Родригес. Санкции США, которые привели к гуманитарному кризису, Лавров назвал «нелегитимными и односторонними».
Вице-президент Венесуэлы заявила, что «Николас Мадуро дал инструкцию углублять партнерство с Российской Федерацией».
По ее словам, Венесуэла выступает категорически против военного вмешательства. «Запад сам исключает себя из жизни мировой общественности», – так Родригес охарактеризовала действия США и союзников.
Она также нелестно отозвалась о лидере оппозиции, заверив, что за ним нет реальной власти народа. «[Хуана] Гуайдо выбрали депутатом 7 тысячами голосов. Он не был самым популярным кандидатом даже в своем округе. При этом он объявляет себя президентом, потому что у него есть поддержка США. <...> Это преступление!» – резюмировала Родригес.
Справка:
23 января Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы, объявил себя исполняющим обязанности президента страны. В тот же день временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств, ряд других стран. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. Несколько европейских государств предъявили Мадуро ультиматум о проведении досрочных президентских выборов, а после его истечения также признали Гуайдо временным президентом. В поддержку Мадуро высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.