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Общество
01.03.2019 13:48
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Вице-президент Венесуэлы: Россия поставит продукты и медикаменты вместо гуманитарной помощи из США

Латиноамериканская республика не принимает «незаконную» гуманитарную помощь от США. На этом фоне в страну поступила первая партия российских медикаментов.

«Мы не допустим односторонней и незаконной гуманитарной помощи <...> Продукты, медикаменты, которые нужны нашей стране, будут закупаться в России», – заявила 1 марта вице-президент латиноамериканской республики Дельси Родригес во время совместной пресс-конференции с главой российского МИД.

Сергей Лавров, в свою очередь, подтвердил эту информацию. «Мы в соответствии с пожеланием венесуэльских друзей направили первую партию медикаментов – семь с половиной тонн <...> Мы получили дополнительный список <...> Сейчас рассматриваем и уточняем», – рассказал руководитель внешнеполитического ведомства РФ. Он также отметил, что «массовые поставки российской пшеницы» помогают народу Венесуэлы.

Лавров подчеркнул, что «гуманитарные аспекты» стали одной из важнейших тем переговоров с Родригес. Санкции США, которые привели к гуманитарному кризису, Лавров назвал «нелегитимными и односторонними».

Вице-президент Венесуэлы заявила, что «Николас Мадуро дал инструкцию углублять партнерство с Российской Федерацией».

По ее словам, Венесуэла выступает категорически против военного вмешательства. «Запад сам исключает себя из жизни мировой общественности», – так Родригес охарактеризовала действия США и союзников.

Она также нелестно отозвалась о лидере оппозиции, заверив, что за ним нет реальной власти народа. «[Хуана] Гуайдо выбрали депутатом 7 тысячами голосов. Он не был самым популярным кандидатом даже в своем округе. При этом он объявляет себя президентом, потому что у него есть поддержка США. <...> Это преступление!» – резюмировала Родригес.

Справка:

23 января Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы, объявил себя исполняющим обязанности президента страны. В тот же день временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств, ряд других стран. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. Несколько европейских государств предъявили Мадуро ультиматум о проведении досрочных президентских выборов, а после его истечения также признали Гуайдо временным президентом. В поддержку Мадуро высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.

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