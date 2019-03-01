Банк России ожидает замедления темпов роста ВВП в первом квартале

Годовые темпы роста ВВП в первом квартале 2019 года замедлятся до 1-1,5%, следует из информационно-аналитического комментария ЦБ РФ об экономике, опубликованного 1 марта на сайте регулятора.

«По оценкам, годовой прирост ВВП в I квартале составит 1,0–1,5%», – говорится в документе.

ЦБ отмечает, что квартальный темп прироста ВВП сохранится примерно на уровне предыдущего квартала – 0,1–0,3%.

Ранее Минэкономразвития сообщало, что годовые темпы экономического роста России замедлились в январе до 0,7%. В министерстве заявили, что текущая динамика складывается несколько лучше ожиданий.

Ранее министр экономического развития Максим Орешкин говорил, что ожидает рост ВВП России в 2019 году на уровне 1,3%. По прогнозам ЦБ, он составит 1,2–1,7%.