Видео: в отделении ЭнергоМашБанка на Караванной ликвидируют последствия потопа. Кипяток залил пол, просочился через потолок

Поток горячей воды пробил окна и затопил помещение ЭнергоМашБанка на улице Караванной в Петербурге. Видео с последствиями от коммунальной стихии прислал читатель «Фонтанки» 1 марта.

На кадрах запечатлён затопленный пол. Лужи образовались и на столах. В одном из помещений разводы видны на потолке. Сегодня отделение банка клиентов не принимает.

Прорыв трубы произошел около 3:40. Коммунальная авария лишила тепла 13 домов. Ремонтные работы планируют завершить к 17:00.

От пробившегося гейзера пострадало здание Инженерного ведомства (Главного управления казачьих войск и Главного военно-медицинского управления), которое включено в перечень объектов культурного наследия.