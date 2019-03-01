Подрядчик строительства развязки на Обводном снова оштрафован за грязь в канале. Подвели рабочие и внимательный петербуржец

Строительная компания «Орион плюс» получила очередной штраф от Росприроднадзора за использование акватории канала в качестве сточной ямы. Белая муть обошлась крупному игроку дорожного госзаказа в 35 тысяч рублей.

Как сообщили в управлении Росприроднадзора по СЗФО 1 марта, поводом для новых санкций стало видео, которое переживающий об экологии петербуржец разместил в социальной сети в начале ноября. Камера запечатлела расползающуюся по воде белую муть, которую в канал сливали рабочие.

«Описание места фиксации нарушения отсутствовало. Однако государственные инспекторы смогли определить, что слив осуществлялся в районе Шлиссельбургского моста, где ООО «СК «Орион плюс» выполняет работы на основании государственного контракта», – говорится в сообщении ведомства.

Компания получила протокол и штраф в 35 тысяч рублей. Это среднее наказание за нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь загрязнение. Максимально за подобное по КоАП можно оштрафовать на 40 тысяч.

В сентябре прошлого года подрядчик был наказан за загрязнение канала почвой при демонтаже временной дороги. А в декабре 2017 года горожане жаловались, что рабочие сбрасывают в воду строительные стоки с площадки.

Справка: «Орион плюс» является одним из крупнейших дорожно-строительных подрядчиков Петербурга. Помимо укрупненных лотов на ремонт дорог в Петербурге, компания работает на южном берегу Обводного канала, а также на строительстве Южной улицы в Лахте. Стоимость работ по строительству развязки — 1,53 млрд рублей.