Минпромторг возобновил программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» на прежних условиях

С 1 марта 2019 года Минпромторг России вновь запускает социальные программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Механизм их реализации остался тем же, что и в 2018 году.

Как сообщает «Газета.Ru», граждане Российской Федерации могут получить от банка скидку на уплату первоначального взноса по автокредиту в размере 10% от стоимости приобретаемого автомобиля, а для тех, кто проживает в Дальневосточном федеральном округе, она составляет 25% от стоимости авто. Скидки субсидирует государство.

Скидка предоставляется при соблюдении нескольких условий. Автомобиль должен быть 2019 года выпуска, полной массой не более 3,5 тонн и стоимостью не более 1 миллиона рублей. У заемщика должно быть водительское удостоверение. Также это должен быть или первый автомобиль, который он приобретает, или у него должно быть двое или более несовершеннолетних детей. Эти факты банк будет проверять по паспорту, свидетельствам о рождении детей или через бюро кредитных историй.

Кроме того, заемщик обязуется не заключать в 2019 году других кредитных договоров на покупку автомобиля. Это делается для того, чтобы исключить возможность воспользоваться скидкой повторно.

В 2018 году в рамках программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» было продано более 99,5 тысячи машин. Из них порядка 3,1 тысячи автомобилей реализовали на Дальнем Востоке, средняя скидка для жителей которого составила около 240 тысяч рублей, то есть 25% от стоимости машины. В остальных регионах она составила более 86 тысяч рублей – 10% от стоимости авто.

Максимальная стоимость автомобиля, который можно было приобрести по программе в 2018 году, равнялась 1 миллиону 450 тысячам рублей. Снижение лимита до 1 миллиона в 2019 году призвано сконцентрировать господдержку на наименее социально защищенных слоях населения и самом массовом сегменте автомобилей.

Напомним, что о возобновлении госпрограмм глава Минпромторга России Денис Мантуров доложил президенту Владимиру Путину 25 февраля.