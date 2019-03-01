Масленица с блинами и «калашами». Где в Петербурге веселее зиму провожать

«Фонтанка» нашла самую дорогую и самую дешевую Масленицы, которые планируют провести в Петербурге за госсчет. Фантазии заказчиков интригуют: зенитные пулеметы, резиновые ножи, прыжки с трамплина на сеновал.

Сергей Николаев/"Фонтанка.ру"/Архив

Кроме привычных скоморохов, хотят задействовать опытных альпинистов, казаков и мастеров контактных видов спорта. У каждой лошади на празднике должен быть паспорт. Надувать грелку надо не менее 15 минут. За блины со сбитнем придется подраться. Прощеное воскресенье отметят потасовкой между Зимой и Весной. Чучело для сожжения будет «стилизовано по женскому типу». Самые дорогие Масленицы в этом году устраивают в поселке Парголово и в ЦПКиО имени Кирова, самые затейливые — в Пушкине.

В Парголово на праздники выделили 1,78 млн рублей. Контракт берется выполнить продюсерский центр «Дис'ко». Правда, не все эти деньги будут потрачены на Масленицу, в документации прописаны День России и День города. В общей сложности — семь единиц зрелищных мероприятий, по 254 285 рублей каждая. На Масленицу, судя по техзаданию, приходится три таких единицы.

Итак, 9 и 10 марта, с 12 до 14 часов на площадке у ТК «Парнас» случится «сквозное масленичное театрализованное действие» с пением, танцами, исполнением частушек и анимацией. Кроме привычных песен и плясок, в программе заявлено «футбольное шоу с интерактивом в фольклорных костюмах», которое могут заменить на «силовое шоу со сгибанием сковородок и надуванием грелок». Сгибать и надувать по заказу артистам придется не менее 15 минут. На сладкое — файер-шоу и масленичная дискотека до и после. В промежутках – казачий коллектив, детский танцевальный коллектив, фольклорный ансамбль с народными инструментами и вокалом. Конкурсы для зрителей: блинный марафон (кто больше съест блинов), частушечный бой (кто споет лучшую частушку), конкурс силачей (кто больше переносит девушек на руках, весовые характеристики девушек не оговариваются).

И, наконец, финальная стадия: «Центральной частью масленичного действа становится театрализованная сцена «Прощеное воскресение», где происходит схватка Зимы и Весны. Проходит сцена «Взятие снежного городка». Зима повержена, Весна со своей свитой торжествует и принимает эстафету от своей «сестры». (Продолжительность не менее 10 минут)». Дальше — традиционно: чучело горит, все водят хоровод и просят прощения друг у друга. «Все участники поют песни вокруг костра». Ах, да, чучело должно быть «стилизовано по женскому типу» (мы даже не будем фантазировать, как могло бы выглядеть чучело, стилизованное по типу мужскому), высотой не менее 2 метров, время горения – не менее 20 минут.

На День России в Парголово, кстати, тоже будет горячо. Два дня там будут работать три интерактивные площадки с мастер-классами, оформленные в цвета российского флага: «Прошлое» – фольклорная, развлекательная площадка (оформлена в красный цвет), «Настоящее» – современная анимационная площадка со спортивными играми и викторинами (оформлена в синий цвет), «Будущее» – (оформлена в белый цвет). На белой площадке гостям праздника предложат разукрасить заранее заготовленные раскраски с фантастическими видами России будущего. Для тех, кому не хватит, обещают интерактивный квест «Загадочная русская душа».

Центральный парк культуры и отдыха имени Кирова подходит к организации гуляний «Шуми, Масленица!» со всей серьезностью. Если артисты, то обязательно лауреаты международных конкурсов, а лучше сразу со статусом народных, если лошади, то с ветеринарным паспортом и прививками. Пошуметь планируется на 728 тысяч 605 рублей и 40 копеек. За эти деньги зрителю предложат 4 фольклорных коллектива, 2 вокально-танцевальных коллектива, 2 инструментальных коллектива, 2 вокально-инструментальных коллектива, 2 интерактивно-развлекательные группы, по одному – ансамбль песни, фолк-рок-группу, выступление конно-трюковой группы (5 лошадей, 10 наездников в казачьей униформе) и в довесок «Масленичный поезд», на котором будут катать обреченное чучело не менее 40 минут по территории парка. Блины, кстати, не предусмотрены.

Эту Масленицу можно считать самой дорогой, потому что к описанной выше многолюдной программе добавляются отдельные контракты на туалетные кабинки (110 тысяч рублей), печатные афиши и флаеры (185 тысяч рублей), техническое оборудование (487,5 тысяч рублей) и медицинскую помощь для участников (24 тысячи рублей, организаторы явно смотрят в будущее с оптимизмом).

Из муниципальных Маслениц самая дорогая будет в Пушкине, самая дешевая — там же.

«Царскосельская Масленица» обойдется бюджету в 645 тысяч рублей. Каждая строчка описания торжества на улице Магазейной читается как сказка. У праздника будет несколько площадок. Основные: «Центральная», «Самоварная», «Театральная» и «Богатырские забавы». На «Центральной» установят фигуру Масленицы высотой не менее 3 метров, размах рук – не менее 2 метров, материал – сухой тростник, солома, ткани. Для гостей устроят Царскосельский турнир по игре в лапту (проводит Федерация лапты Санкт-Петербурга), бой «стенка на стенку» со спецсредствами: защитными жилетами, и шлемами, в сквере вкопают в землю восьмиметровый масленичный столб с металлической системой для альпинистской страховки и двумя сертифицированными альпинистами.

Будет ринг для кулачных забав, где участников оденут в шлемы высокой защиты с железной решеткой, борцовская поляна с татами, борцовскими куртками и поясами и Снежный городок площадью не менее 8х8 метров и высотой не менее 3,5 метров. Где брать снег — не уточняется. Англичанке гадить не дадут, но закажут «традиционное европейское ряжение в стиле «Моррис Дэнс» – это такой народный танец с Туманного Альбиона.

Самая пикантная площадка — «Сеновал». Для грамотной организации надо привезти 500 кг сена и помост для прыжков. По соседству задумана «Кузня» — так что возможность прийти на сеновал с кузнецом теоретически будет. Заявлена тематическая площадка «Добровольцы» с выставкой массо-габаритных макетов стрелкового оружия времен Великой Отечественной войны, макетом зенитного пулемета, демонстрацией формы, палаток и быта солдат Красной армии. Казалось бы, при чем тут Масленица — но рыцарская площадка там тоже предусмотрена, и она тоже ни при чем. Зато на площадке «Богатырские забавы» будут фехтовать оглоблей и бревном, а также метать лом. Может, у «добровольцев» поспокойнее обойдется. Развлекать публику позовут Федерацию спортивно-прикладного ножевого боя России, обещаны забавы с резиновыми макетами ножей.

На игровой площадке задумано не менее подвижно. Там предложат баклушный бой, ениковый турнир, метание блинов. Для пацифистов – беговые лыжи, «скалочки» и «шапочки». Для романтиков – «стрела Ивана Царевича». Для неопределившихся — «путаница» и «змейка». Кормить гостей будут выпечкой, блинами (не менее 500 штук в день) и пирогами (столько же), а также солдатской кашей, гречневой с тушенкой. Поить — чаем и сбитнем (по 3 тысячи порций в день). Не за так, а за жетоны, которые дадут только тем, кто поучаствовал в конкурсах, попрыгал на сеновале или проявил себя в боях.

Для тех, кто не хочет метаться между площадками и разрываться от мук выбора между резиновым ножом и английскими танцами, в Пушкине есть вариант попроще. Масленица максимум за 50 тысяч рублей у ДК «Сувенир», 10 марта, с 12 до 15 часов. Там все просто и быстро: 10 минут — интерактивная программа на сцене, 10 минут — выступление тематических артистов, жонглеров или гиревиков, 2 часа традиционных обрядовых игр со зрителями, 30 минут — шествие к костровой площадке, хоровод вокруг костра. Все, можно расходиться по домам. Адмиралтейская местная организация петербургского отделения Всероссийского общества инвалидов берется все это организовать дешевле, чем просит заказчик: за 39 тысяч рублей.

В МО Усть-Ижора тоже будет дешево и весело. Здесь за организацию двухчасового праздника предлагают всего 104 тысячи рублей. Причем победитель конкурса, обозначенный как «Исаева Светлана Владимировна», сбил цену до 78 тысяч. «Широкая Масленица» случится в Усть-Ижоре в период 4-10 марта, когда именно — решит заказчик. В программе – ростовые куклы, музыкальный коллектив, уличное чаепитие с самоварами и вязанками бубликов для бутафорского украшения столов. Блинов диаметром не менее 20 см обещано 400 штук, сушек — 5 килограммов, сгущенки — 2 литра.

Остается только дождаться праздника и сравнить ожидания заказчиков и реальность.

Венера Галеева

«Фонтанка.ру»