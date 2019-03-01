Пакистан откроет воздушное пространство для коммерческих рейсов. Российские авиаперевозчики уже потеряли миллионы рублей за день кашмирского кризиса

Управление гражданской авиации Пакистана заверило, что воздушное пространство исламской республики, закрытое из-за конфликта с Индией, будет вновь открыто в пятницу, 1 марта.

«У нас есть инструкции открыть воздушное пространство для всех коммерческих рейсов. <...> Полеты должны начаться с 16:00 (18:00 по московскому времени)", – цитирует 1 марта заявление ведомства Reuters.

Почти 33 российских рейса 5 авиакомпаний были изменены из-за конфликта в Кашмире. Авиаперевозчики из России всего за день потеряли миллионы рублей из-за закрытого неба над Индией и Пакистаном, так как через эти страны пролетают рейсы в популярные таиландские курорты и индонезийский Бали.

Пакистан также заверил, что 1 марта состоится выдача задержанного индийского пилота.