Дзюба «шлепнул» президента «Зенита» Медведева в серии пенальти

Нападающий Артем Дзюба победил в челлендже, на который его вызвал новый президент футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев. Во время официального представления команде Медведев заявил, что забьет Дзюбе из десяти пенальти больше, чем тот ему из пяти.

Накануне Александр Иванович провел тренировку на базе клуба в Удельном парке с вратарем Андреем Луневым. Глава «Зенита» забил пять из десяти.

У Артема получилось лучше. Медведев реализовал всего один удар, а Дзюба забил все пять своих попыток.

«Шлепнули вас. Я вам говорил, что я не Лунев. Ладно, как-нибудь буллиты сделаем», – прокомментировал свою победу Дзюба.

Напомним, Александр Медведев был назначен президентом и генеральным директором «Зенита» 22 февраля. Его предшественник Сергей Фурсенко стал вице-президентом АО «Газпромбанк».