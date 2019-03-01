УФАС полгода ждет уплаты штрафов по делу «Черной речки». Приставы утверждают, что они этим не занимаются

Региональное управление федеральной службы судебных приставов сообщило «Фонтанке», что у него на исполнении нет производств в отношении «развлекательных» контрактов МО «Черная речка». Управление антимонопольной службы заявляет, что передавало документы приставам.

Как сообщило УФАС «Фонтанке» 1 марта, постановления по бывшему главе МО «Черная речка» Сергею Азаренкову вынесены еще 7 июля 2018 года, а 7 декабря ведомство отправило оригиналы постановлений приставам. То, что документы ими получены, доказывают уведомления «Почты России». 11 февраля был направлен дополнительный запрос о ходе исполнительного производства. Ответа пока нет.

«Фонтанка» подробно описывала в 2017 году ситуацию с нарушениями в МО «Черная речка». Муниципалы без проведения торгов заключили 14 контрактов на 25 млн рублей с ООО «Про сервис», ООО «Танцевальная студия «Монте Карло» и ООО «Шоу-Групп». Антимонопольная служба установила нарушения, суд признал законность решения ведомства.

В середине 2018 года были выписаны три штрафа. ООО «Про сервис» полностью выплатило свои 100 тысяч рублей. Танцевальная студия «Монте Карло» заплатила 45 тысяч. Сроки по оплате оставшейся части вышли, компании назначен новый штраф в 110 тысяч. «Шоу групп» ничего не оплатило, постановление УФАС отправлено в службу приставов. По тому же маршруту проследовали документы по экс-главе МО «Черная речка» Сергею Азаренкову, общая сумма штрафов для которого составляет 60 тысяч рублей. Напомним, он подал в отставку вскоре после возбуждения административных дел.