СМИ: Возле школы в Нижнем Новгороде неизвестные открыли стрельбу, есть раненый

Один человек пострадал при стрельбе рядом с общеобразовательной школой в Нижнем Новгороде 1 марта. По предварительной информации, злоумышленники были вооружены пневматическим оружием.

Как сообщает «Время Н» со ссылкой на полицию, в сторону людей стреляли из проезжающего автомобиля. Три человека успели укрыться в школе №121 на Тонкинской улице. Ещё один ранен — пуля по касательной задела плечо. Оперативные мероприятия продолжаются.

В социальных сетях добавляют, что рядом с учебным заведением работают полицейские, МЧС и кинологи с собаками, стоит машина скорой. Стражи правопорядка разыскивают чёрный джип с юными пассажирами, пишут в комментариях. По словам очевидцев, стрельба началась из-за разборок двух компаний молодёжи. Одну из машин, на которых злоумышленники якобы передвигались, нашли брошенной.