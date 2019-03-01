Очевидцы рассказали, как на Энгельса автомобиль ВАИ задом подбил трамвай на путях

В последний день зимы, 28 февраля, в Петербурге ГИБДД зарегистрировала 408 ДТП, в 12 из которых пострадали 14 человек и погибли трое (о ДТП на КАД с двумя жертвами «Фонтанка» рассказывала). В Ленинградской области зафиксировано 56 ДТП, пострадавших всего двое. Об этом 1 марта УГИБДД сообщает на своей странице «ВКонтакте».

Для сравнения, 27 февраля было 340 ДТП в Петербурге и 56 в Ленобласти. 26 февраля – 413 в городе и 59 в области. При этом в декабре и январе в будни число зарегистрированных ДТП, как правило, переваливало за пять сотен.

Из вчерашних аварий упомянем одну курьёзную, без пострадавших. Она, по словам очевидцев, произошла вечером на проспекте Энгельса, в районе станции метро «Озерки».

«Автомобиль ВАИ летел между трамвайными путями. Навстречу трамвай. Водитель, недолго думая, включил заднюю и обратно. Там тоже трамвай. Короче, подбил задний трамвай! – пишет очевидец в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». – И смех, и грех! Трамваи встали в обоих направлениях. Людям по такому холоду идти пешком домой».

Впрочем, до «Соляриса», попавшего меж двух трамваев на Петергофском шоссе, этому «Форду» далеко, отмечают в комментариях.