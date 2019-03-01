Авиаперевозчики РФ теряют миллионы рублей в день из-за закрытого неба над Индией и Пакистаном. Затраты могут переложить на пассажиров

Закрытое небо над Пакистаном и севером Индии увечило затраты авиакомпаний: перевозчики переплачивают миллионы рублей в день из-за того, что рейсам приходится делать «крюк».

Ущерб для турбизнеса подсчитала 1 марта Ассоциация туроператоров России. По ее данным, российские перевозчики продолжают облетать конфликтующие Индию и Пакистан. Это отразилось на рейсах в Таиланд (Бангкок, Пхукет), на Бали, в Китай, Индию, Индонезию. Сильнее всего увеличилась продолжительность рейса на таиландских направлениях: Бангкок (от 1 часа при облете через Иран и Оман, до 1 часа 40 минут через Китай) и Пхукет – до часа. Примерно настолько же дольше полет во Вьетнам.

Меньше всего пострадали рейсы в Гоа – не более 10 минут, если в среднем при условии полета без дозаправки. Рейсы по таким направлениям, как Денпасар (Бали), Коломбо (Шри-Ланка) стали выполняться в среднем на 30-40 минут дольше.

«Увеличение времени в пути увеличило затраты авиакомпаний на выполнение полета, – констатирует АТОР. – Большинство перевозчиков летает по измененным маршрутам без дозаправки, поэтому отмечает, что рост цены не является существенным. Расходы возрастают при выполнении рейсов с дозаправкой (в AZUR Air такие рейсы выполняет Boeing 757-200 из Сибири и южных регионов)».

По подсчетам экспертов, каждый рейс в Азию подорожал на 200-300 тысяч рублей. Это менее 1 тысячи рублей на пассажира (при средней вместимости борта 320 человек), но для авиакомпаний это миллионы рублей в день.

Пока игроки рынка затрудняются сказать, приведет ли ситуация к увеличению цен на путевки — возможно, конфликт скоро разрешится, и рейсы вернутся к кратчайшим маршрутам. Если же авиаперевозчики решатся поднять размер топливного сбора на азиатских направлениях, подорожание каждого тура составит от 1 до 2 тысяч рублей.

Напомним, 27 февраля, в день обострения конфликта двух азиатских стран, рейс авиакомпании AzurAir 7833 из Санкт-Петербурга в Краби развернули в небе над Самаркандом. Борт приземлился в Екатеринбурге. За ним же последовал и рейс из столицы в Фукуок.