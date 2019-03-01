«Просто так город не сдастся»: Беглов заявил, что «бомбы» в Петербурге закладывают из-за границы

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов прокомментировал продолжающуюся волну минирований в Северной столице, заявив, что сообщения о бомбах идут из-за границы.

«Ежедневно поступает от 30 до 80 сообщений, они идут из-за границы. Но я хотел бы обратиться и к нам – гражданам, детям и взрослым, которые тоже иногда этим занимаются, чтобы они перестали это делать. Нам сегодня непросто, людей приходится эвакуировать, срываются занятия. Наши спецслужбы работают, пытаются это прекратить, но основной вал сообщений идет из-за границы. Но мы справимся, выдержим. Просто так город не сдастся», – цитирует градоначальника 1 марта канал «Санкт-Петербург».

1 марта почтовые бомберы устроили короткую пятницу для петербургских школьников. А в целом массовая рассылка писем с угрозами минирования терроризирует Петербург уже две недели. Бомберы регулярно представляются Владимиром Путиным. Как выяснила «Фонтанка», они могут быть связаны с переделом рынка игры Minecraft. Пока правоохранители подозревают в атаке 19-летнего выходца с Украины и российского студента.