«Разрушение металла не было спонтанным». Судебный эксперт назвал причину прорыва трубы «Теплосети» на Измайловском

«Фонтанке» стали известны результаты судебной экспертизы трубы, от разрыва которой погибли посетители кафе «Типичный Питер» на Измайловском проспекте. Версию следствия, основанную на собственных выводах «Теплосети», эксперт с 34-летним стажем опровергает.

По данным «Фонтанки», ведущий государственный судебный эксперт Северо-Западного центра судебной экспертизы Минюста Виктор Долинский в своем заключении отметил, что разорванный участок трубопровода предварительно разрушался глубокой естественной коррозией. Она ослабила заводской сварной шов. Именно по нему пошла трещина, из которой за короткий промежуток времени вылились около 500 тонн горячей воды и затопили подвальное кафе.

«Разрушение металла происходило в течение весьма длительного времени (не менее нескольких лет) и не было спонтанным (одномоментным), пока под давлением горячей воды не произошел разрыв наиболее глубоко разрушенного коррозией фрагмента трубы», – говорится в заключении Долинского.

Эксперт подчеркнул, что размыву грунта способствовало длительное подтекание воды из трубы через множественные свищи на стенках, которые были крайне истончены за время эксплуатации.

«Коррозийной» версии изначально придерживалась «Теплосеть Санкт-Петербурга». В акте расследования причин инцидента, составленном 16 октября 2018, комиссия предприятия сделала именно этот вывод. 21 января 2019 года был составлен другой документ – акт служебной проверки причин инцидента. В нем заявляется, что стенку трубы разорвало из-за резкого повышения давления сетевой воды (гидроудар). Крайним «Теплосеть» в своем расследовании сделала старшего диспетчера Евгения Емельянова, Следственный комитет продублировал эти выводы и предъявил диспетчеру обвинение.

Исследование, которое проводил Северо-Западный центр судебной экспертизы, тоже было выполнено по поручению СКР, но следствие предпочло опираться на мнение «Теплосети».

«Фонтанка» направила предприятию запрос с просьбой прокомментировать выводы эксперта и изменившееся мнение о причинах прорыва. В ночь на 28 сентября 2018 года у Измайловского проспекта, 20, прорвало трубопровод горячей воды. Кафе «Типичный Питер» залило водой, погибли два человека. Эксплуатационный срок трубы истек в 2017 году, но он был продлен до 2020-го.

Уголовное дело возбуждалось по статье 238 УК «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», но было переквалифицировано на 109-ю «Причинение смерти по неосторожности».