«Скорую вызывайте, здесь люди остались». Запись переговоров «Теплосети» во время гибели посетителей кафе

Сотрудники «Теплосети» были не готовы к тому, что кипяток зальет кафе на Измайловском проспекте. Но экспертиза показала, что ужасающее состояние трубы неминуемо привело бы к разрушениям.

В распоряжении «Фонтанки» оказались переговоры диспетчера «Теплосети» Емельянова при прорыве трубы на Измайловском проспекте. О масштабе бедствия он узнавал с задержкой и через третьи руки. У посетителей «Типичного Питера» не было шансов выжить.

Пятьсот тонн воды залили кафе в ночь на 28 сентября 2018 года. В начале четвертого утра на Автовской ТЭЦ-15 зафиксировали резкий скачок давления. Оно не вышло за пределы нормативов, но 26-летнюю трубу на Измайловском разорвало.

Старшим диспетчером «Теплосети» в ту ночь работал Евгений Емельянов. Он отправил аварийную бригаду на поиск прорыва, мастер Бучкин ему перезвонил:

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– Большой дефект, Измайловский, 20. Сейчас едем на узел «А», квартал будем закрывать, подающий и обратный [трубопроводы]. Просто тут не разобраться. Квартал 117-119. Нужно еще вызвать МЧС, скорую и ГИБДД, чтобы перекрыли Измайловский.



– Скорую? Что случилось?



– Здесь, по словам очевидцев, в полуподвальном помещении люди остались.



– Ничего себе. Все, я понял.

Через несколько минут Емельянов разрешил перекрыть воду и принял второй доклад от Бучкина:

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– Закрыл подающий и обратный трубопровод.



– Что на месте?



– Подвал. Шум был внутри.



– А что там? Кафешка?



– Ну здесь полуподвал, где наши отсечные секционирующие, а дальше я не знаю, что там. Все темно, закрыто. Откуда информация о людях, буду проверять. Приехал наряд, и ему сообщили, что были люди.

Трубопровод оставался под рабочим давлением 35–40 минут, утверждают в «Теплосети» и связывают трагедию с ошибочными действиями диспетчера.

«Основной причиной явился разрыв стенки трубы подающего трубопровода, который был вызван резким повышением давления сетевой воды (гидроудар), что привело к быстрому разрыву трубопровода путем слияния уже имеющихся мелких свищей и образованию трещины вдоль заводского спирального шва. Возникновение гидроудара было спровоцировано быстрым закрытием перемычки», – говорится в акте служебной проверки причин инцидента от 21 января 2019 года.

В документе «Теплосети» состоянию трубы уделено не слишком много внимания. Зато к ней внимательно присмотрелся ведущий государственный судебный эксперт отдела трасологических и баллистических исследований Северо-Западного центра судебной экспертизы Минюста Виктор Долинский с 34-летним стажем экспертной работы. Ему СК поручил провести трасологическое исследование, поставил задачу определить способ и механизм образования дефекта и оценить степень коррозийности трубы.

Долинскому показали двухметровый отрезок диаметром 27 сантиметров. Он состоял из двух приваренных друг к другу частей, характеристики которых существенно отличались. Толщина стенки одной части (прочная тянутая бесшовная труба) составляла до 10 миллиметров, другой (относительно непрочная витая спиральная труба со швами ) – 3 миллиметра.

«Части приварены грубым сварным швом самодельным способом (не в заводских условиях)», – отметил эксперт.

Трубу разорвало в непрочной витой части. Обширное углообразное повреждение имело два «плеча», длиной 10 и 15 сантиметров, с вывернутым наружу металлом.

«Края «плеча» длиной 100 мм неровные, имеют значительное коррозийное характерное повреждение в виде постепенно истончающихся лепестков, толщина которых плавно уменьшается, сходя на «нет», – описывает Долинский.

Истонченные стенки имели множественные коррозийные каверны и раковины, вплоть до образования сквозных отверстий (свищей) и сквозных трещин.

«Признаки внешнего строения повреждений позволяют сделать категорический вывод о том, что они образованы в результате длительной глубокой естественной коррозии, – считает эксперт. – Разрушение металла происходило в течение весьма длительного времени (не менее нескольких лет) и не было спонтанным (одномоментным), пока под давлением горячей воды не произошел разрыв наиболее глубоко разрушенного коррозией фрагмента трубы. Размыву предварительно способствовало также и подтекание воды через множественные свищи».

Экспертиза показала, что в месте разрыва, скорее всего, проводилась локальная заварка, и тоже самодельным способом.

Изначально «Теплосеть» придерживалась того же мнения, о прямой причинной связи между прорывом и коррозией в результате длительной эксплуатации. Оно отражено в акте расследование инцидента от 16 октября. Версия гидроудара появилась значительно позже.

Срок годности трубы истек в 2017 году, но ее не заменили и продлили эксплуатацию до 2020-го.

Диспетчер Емельянов остается единственным обвиняемым по делу о причинении смерти по неосторожности. Следственный комитет придерживается версии о гидроударе, в его официальном заявлении о состоянии трубы не говорилось.

Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»