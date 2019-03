Ракету к МКС будет пилотировать манекен героини фильма «Чужой». Идея принадлежит Илону Маску

Манекен Рипли, названный в честь героини Сигурни Уивер в фильме «Чужой», вылетит 2 марта на международную космическую станцию в кресле пилота первого корабля Dragon-2 компании SpaceX Илона Маска. Следующий полет новейшей ракеты будет уже пилотируемым.

В НАСА заверили , что все готово для запуска испытательного корабля Dragon-2 (Crew Dragon), первым пилотом которого и станет Рипли.

.@Spacex's Falcon 9 rocket carrying the #CrewDragon spacecraft is vertical at Launch Complex 39A and ready for launch on Saturday, March 2 at 2:49am ET. 📷 – https://t.co/ty9AZzyZFU pic.twitter.com/DOEl54k5wb