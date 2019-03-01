«Стихийное бедствие» и «лопата Беглова»: как Петербург перезимовал

Пока коммунальщики и чиновники в обнимку с календарем печально смотрят на первый весенний снег, «Фонтанка» подвела итоги самой тяжелой зимы в Северной столице за последние восемь лет.

врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов//Светлана Холявчук/Интерпресс

Январь и февраль 2019 года надолго запомнятся петербуржцам катастрофическим качеством уборки — «стихийным бедствием», которое стоило жизни нескольким горожанам, не говоря уже о сотнях получивших травмы.

Начиналось все традиционно — в зиму 2018-2019 Петербург входил смотром техники на Дворцовой площади. 19 сентября, при плюс 20 градусах тепла, его принимал еще губернатор Георгий Полтавченко. Тогда ни слова не было сказано о том, что уборка улиц профинансирована бюджетом лишь на 60%, а последняя серьезная закупка техники была много лет назад – не хватает тысяч машин и людей, особенно по сравнению с Москвой. Зато была инсталляция – песочница с лежаком и зонтиком, как символ того, что город отказался от реагентов и соли в пользу песка. К концу сложной зимы задумались о смене решения. Но еще раньше сменился губернатор — 3 октября на пост заступил врио Александр Беглов.

Декабрь прошёл как обычно, а в январе началось то, что Георгий Полтавченко на днях охарактеризовал «стихийным бедствием». Примечательно, что такой же формулировкой наградила свои зимы 2009-2011 годов его предшественница – уходящая с поста губернатора Валентина Матвиенко и запомнившаяся сосулями с лазером.

Новый градоначальник породил свежий мем – «лопату Беглова». Он появился на свет в первый рабочий день года – 9 января, как ответ заваливаемому снегом Петербургу, на улицах которого только за время праздников от гололеда пострадали 385 человек..

А 17 января город накрыл новый мощный снегопад — один из самых сильных за зиму, и город встал в 10-балльных пробках. За ним последовали новые и новые, высота снега достигла рекордного показателя этой зимы в 49 см, приблизившись к самой снежной за последнее десятилетие зиме 2010/11 года. К снегоплавилкам возникли очереди, потому что коммунальщики не справлялись с объемами, а мобильные комплексы, закупленные когда-то под эти цели, сейчас признаны ненужным хламом. Даже в дни, когда на небе появлялся просвет, коммунальщики явно не справлялись со своими обязанностями.

Депутаты ЗакСа выступили с предложением вывести на улицы Росгвардию с лопатами или курсантов, но его отклонили. Вместо этого расчищать снег решили виртуально — парировать негатив от СМИ и горожан перебросили ботов из Приморья. После расследования «Фонтанки» их отозвали, а группа правительства Петербурга осиротела без комментаторов.

Одновременно горячая линия Смольного по уборке снега захлебывалась от эмоциональных звонков. Все её три оператора не успевали обрабатывать поступающие сотни обращений в день. Отчаявшиеся дозвониться до коммунальщиков жители начали заваливать снимками сосулек-чемпионов и гигантских сугробов редакционную почту «Фонтанки». Некоторые скидывались и сами заказывали себе технику и дворников за деньги, потому что понимали, что надеяться им не на кого.

К 25 января ситуация с уборкой окончательно вышла за рамки виртуальных дискуссий и политических баталий: погибла первая жертва – 79-летняя уроженка Ленинграда. Она смертельно поскользнулась на переходе. А буквально через неделю, 5 февраля, за ней последовал студент химико-фармацевтического университета с Петроградской стороны — рухнувшая с крыши глыба лишила его жизни на месте. Отец, которому пообещали компенсировать все расходы, быстро вывез тело сына из России и простил всех виновных, а задержанного было проректора, который отвечал за уборку крыши вуза, отпустили на подписку.

В Смольном парировали случившееся масштабным субботником и воскресником (9-10 февраля), на которые в их законные выходные вывели 35 тысяч бюджетников. Александр Беглов напутствовал их фразой «Либо мы уберем снег, либо снег уберет н(в)ас». Но решение губернатора вывести непрофессионалов с ломами на улицы вызвало смех – на федеральном Первом канале, в эфире шоу «Вечерний Ургант». С комментарием про уборку в Петербурге после этого выступили даже в Кремле, акцентировав внимание на том, что все, что происходит в сфере жилищно-коммунального хозяйства в Северной столице, – «это те вопросы, которые целиком и полностью относятся к прерогативе руководителя региона».

После этого полетели головы. 15 февраля обезглавлены оказались Центральный, Красносельский и Василеостровский районы, чуть раньше руководителя лишился Фрунзенский район.

После этого ситуация с уборкой города начала медленно улучшаться, но это скорее заслуга пришедшей в город оттепели, успехи которой коммунальщики, кстати, уже попытались присвоить себе, массово отчитываясь о том, что растаяло без их участия. Положительная температура накрыла город новой проблемой — протечками крыш, поврежденных при чистке снега и льда. В неделю поступали тысячи аварийных заявок.

Главный вопрос теперь — удастся ли не повторить тех же ошибок зимой 2019-2020 годов, и пока на него нет однозначного ответа. С одной стороны, Александр Беглов наметил комплекс действий: глава города поручил увеличить снегоуборочный парк в городе, закупить 1,2 тысячи единиц техники, набрать 2,5 тысячи водителей-механизаторов и заменить песок на гранитную крошку (что упирается в возможности канализации) и даже вернуть соль.

А жилищный блок выступил с предложением передать полномочия по очистке дворов в одни руки – районам, которым не придется делить снег с муниципалами и жилищниками. Заявку на увеличение финансирования губернатор пообещал подать при весенней корректировке бюджета. Но пока эта корректировка отменена. Теперь, судя по всему, планы сдвигаются на второе полугодие, предположительно на осень. И если учесть сроки конкурсных процедур на закупку и необходимость набрать персонал, подготовиться к очередной «аномальной» зиме город может и не успеть.

Илья Казаков,

«Фонтанка.ру»