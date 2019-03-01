Суд закрыл «собачий Освенцим» в Благовещенске, где от голода погибли 47 животных

Благовещенский районный суд закрыл приют «Дружок», где от истощения погибли 47 собак. Решение вынесено 1 марта, сообщает прокуратура Амурской области.

Сотрудники надзорного ведомства в ходе проверки не нашли пищи у собак, содержащихся в приюте. 47 животных погибли, об их смерти руководство «Дружка» не сообщило в ветеринарные органы. Трупы находились на территории приюта.

До 20 декабря 2018 года в рамках контракта с администрацией города организация принимала выловленных на улицах бродячих животных. После того, как срок действия договора истек, собаки стали собственностью владельца приюта — частного лица. Он, по утверждению зоозащитников, особо уходом за четвероногими себя не утруждал. Местные жители прозвали приют «собачьим Освенцимом».

По факту жестокого обращения с животными возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 245 УК РФ. 24 января суд отправил руководителя приюта, 50-летнего бизнесмена Вячеслава Золотарева, в СИЗО.