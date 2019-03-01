В Югре поймали предполагаемых боевиков, готовивших теракты и убийства силовиков

В МВД РФ заявили о раскрытии законспирированной террористической ячейки в ХМАО. На встречах её члены якобы обсуждали взрывы в общественных местах и нападения на правоохранительные органы.

Как сообщили на сайте ведомства 1 марта, при совместной операции МВД и ФСБ задержаны три человека. Двоих задержали 1 и 15 февраля, при досмотре у одного нашлась граната РГД-5 с запалом, а с пояса второго сняли готовое взрывное устройство. Позже попался ещё один предполагаемый участник. Кроме пистолета Макарова, поближе к сердцу он держал и фотографию начальника одного из подразделений УМВД России по ХМАО-Югре.

Возбуждено уголовное дело о подготовке теракта и незаконном обороте взрывчатых веществ. На время расследования все трое определены под стражу.