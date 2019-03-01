Пулково приоткрыло мастер-план. Оператор аэропорта рассказал о возможных сценариях расширения

Аэропорт Пулково в 2019 году рассчитывает обслужить около 20 млн пассажиров, что на 10% больше, чем в 2018 году. Об этом сообщил в ходе пресс-конференции 1 марта коммерческий директор управляющей компании «Воздушные ворота Северной столицы» Евгений Ильин.

Темпы роста пассажиропотока замедлятся: для сравнения, в 2018 году воздушная гавань приняла и отправила 18,1 млн пассажиров, что на 12,4% больше, чем в 2017-м.

Ранее сообщалось, что пропускная способность аэропорта составляет как раз 18 млн пассажиров, и после ее достижения Пулково понадобится расширение. По словам Евгения Ильина, пока возможности удалось увеличить за счет расширения досмотровой зоны и дополнительных стоек регистрации, а также перераспределения пассажиропотока по часам в течение суток.

Но по прогнозу компании, к 2023 году Пулково будет обслуживать 25 млн пассажиров в год, к 2039 — 35 млн пассажиров. Чтобы не допустить очередей, компания рассматривает три варианта развития. В первом предполагается расширение центрального терминала за счет пристройки дополнительных галерей с северной и южной стороны, а также увеличение выходов на посадку за счет телетрапов. Второй предполагает расширение центрального терминала и строительство в южной части терминала для лоукостеров. Третий — использование в качестве терминала для лоукостеров здания Пулково-2. Стоимость каждого из вариантов топ-менеджер не раскрыл, но отметил, что разработка мастер-плана находится в финальной стадии. «Он может быть опубликован после согласования с городом — до конца марта», – сказал Евгений Ильин.