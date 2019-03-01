Лукашенко согласился на "общий рубль" с РФ и общий Центробанк в Петербурге

Александр Лукашенко заявил, что считает возможным создание в Союзном государстве России и Белоруссии единой валюты, которая должна представлять собой не российский, а "общий рубль". При этом эмиссионный центр, который будет печатать эти деньги и выполнять функции регулятора финансового рынка союзного государства, он предлагает разместить в Петербурге.

"Сегодня нам предлагают валюту. Он (президент России Владимир Путин. – ИФ) мне риторически говорит – конечно же, это будет рубль. Я говорю – конечно, рубль. И у вас рубль, и у нас рубль. Зачем нам талер? Вопрос не в этом. Это будет не российский или белорусский рубль, это будет наш общий рубль, если он будет", – заявил Лукашенко в ходе "Большого разговора" с общественностью и СМИ в Минске. Его слова приводят белорусские СМИ.

Президент Белоруссии обращает внимание на то, что ключевым вопросом при обсуждении возможности введения единой валюты в Союзном государстве является проблема эмиссионного центра. "И главное – эмиссионный центр. Он (Путин. – Прим. ред.) мне говорит: ну что, в Минске будет? Я говорю – нет, в Смоленске. Так отреагировал. Пусть будет в Питере, родина президента России, мой любимый город – Ленинград, Петербург ныне. Пусть там будет", – передал Лукашенко свой диалог с лидером РФ.