Россия не собирается поглощать Белоруссию. Лукашенко так чувствует

Белорусский президент уверен, что его страна не станет частью России: против этого выступает подавляющее большинство белорусов, а Владимир Путин также не собирается добиваться полного объединения.

«Никаких намерений у России поглотить Беларусь нет. Я знаю Путина 20 лет... Я бы почувствовал это», – заявил 1 марта Александр Лукашенко во время «Разговора с президентом» в эфире Белтелерадиокомпании.

По его словам, если в республике все-таки провести референдум о вхождении в состав соседней страны, то 98% граждан выступят против. «Белорусы хотят жить в своей квартире. Что в этом такого?» – заверил глава государства.

При этом он уверен, что у России и Белоруссии как у стран-соседей – общая судьба. «Даже если наш старший брат не очень... такой-сякой, но братьев же не выбирают! И мы тоже не всегда пушистые и беленькие», – считает Лукашенко.

Ранее Лукашенко говорил о том, что вопрос инкорпорации в состав России никогда не поднимался на переговорах ни с Борисом Ельциным, ни с Владимиром Путиным. Но такое желание, по мнению белорусского лидера, у соседней страны все-таки есть. «Я понимаю эти намеки: получите нефть, но давайте разрушайте страну и вступайте в состав России», – поделился своими догадками Лукашенко в конце прошлого года. Владимир Путин, в свою очередь, заверил, что соединяться в единое государство соседние страны не будут, несмотря на все разговоры. Слухи о грядущем слиянии появились на фоне частых переговоров Путина и Лукашенко.