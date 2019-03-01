Lexus влетел в машину ДПС во время оформления ДТП в Москве. Полицейский погиб

В ДТП в Москве вечером 28 февраля погиб сотрудник ГИБДД. Он оформлял аварию, когда в служебную машину влетел внедорожник. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Как сообщает пресс-служба ГСУ СК по Москве, по данным следствия, водитель автомобилем Lexus, двигаясь по внутренней стороне Третьего транспортного кольца, при въезде в Гагаринский тоннель нарушил ПДД и врезался в стоявший автомобиль ДПС, в котором находились инспекторы. В результате один из полицейских от полученных травм скончался на месте в машине Скорой помощи.

По факту ДТП возбудили уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств). Водителя «Лексуса» задержали, и на допросе он признал свою вину. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.