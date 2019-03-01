«Видимо, что-то не досмотрел». Разведывательный самолёт США провёл дополнительный полёт над Россией

Самолёт американских Военно-воздушных сил второй раз за неделю замечен над Хабаровским краем утром 1 марта. Эксперты предполагают, что в США заинтересовались ракетной бригадой, развёрнутой в Чите.

По данным авиационного ресурса PlaneRadar, Boeing OC-135B с бортовым номером 61-2670 был замечен над Комсомольском-на-Амуре в 6:05 по московскому времени, откуда направился в Улан-Удэ. В 8:20 наблюдательный самолёт летел над Читой.

«Видимо, что-то не досмотрели в прошлый раз», – отметили в сообщении PlaneRadar.

06:05 мск.

Наблюдательный самолет ВВС США🇷🇺 Boeing OC-135B #Open #Skies, бортовой номер 61-2670, позывной #OSY12T, в зоне действия приёмника г. Комсомольск-на-Амуре. UHKK. Опять полетел в Улан-Уде, видимо что-то не досмотрел в прошлый раз. pic.twitter.com/QXI2diSLc6 — PlaneRadar (@ua4wiy_) 1 марта 2019 г.

Предыдущий полёт Boeing OC-135B зафиксирован 23 февраля. www.fontanka.ru/2019/02/23/010/ В Минобороны объяснили, что наблюдательный полёт проходил в рамках международного договора по открытому небу. Выполнение операции ограничили периодом с 18 по 23 февраля.

По мнению экспертов, интерес американской стороны к Чите связан с ракетной бригадой, которая развёрнута в районе. Об этом РИА Новости рассказал главред журнала «Арсенал отечества» Виктор Мураховский.