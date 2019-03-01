Пулково нашло замену «Победе». Венгерский лоукостер WizzAir может начать летать из Петербурга в Лондон

Венгерский лоукостер WizzAir может начать летать из Петербурга в Лондон. Об этом сообщил в ходе пресс-конференции 1 марта коммерческий директор управляющей компании «Воздушные ворота Северной столицы» Евгений Ильин.

По его словам, у бюджетного перевозчика есть дочерняя компания WizzAir UK, базирующаяся в Великобритании, что даёт ей возможность получения допуска на прямые рейсы. Однако есть ограничение со стороны Росавиации: капитал должен быть той страны, где зарегистрирован перевозчик, тогда как у WizzAir UK он преимущественно венгерский. «Сейчас этот вопрос они [авиаперевозчик] регулируют с нашей Росавиацией. Мы активно пытаемся помочь WizzAir, так как заинтересованы в появлении дополнительного маршрута», – сказал Ильин.

Ранее лоукост-дочка «Аэрофлота», авиакомпания «Победа», сообщила об отмене перелетов по пяти международным направлениям (в Лондон, Стамбул, Жирону, Кельн и Пизу), прежде заявленных в летнем расписании. Причиной отмены рейсов стали проверки со стороны службы авиационной безопасности Пулково, отмечал перевозчик.

По словам Евгения Ильина, сейчас «Воздушные ворота Северной столицы» ведут переговоры еще с рядом европейских и азиатских лоукостеров о полетах из Пулково, но названий компаний топ-менеджер не сообщил.

Сейчас WizzAir летает из Пулково в Будапешт четыре раза в неделю, в летнем расписании частота рейсов увеличится до пяти.