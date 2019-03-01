Дом Скрипаля полностью очищен от «Новичка». Генеральная уборка заняла 13 тысяч часов

«Беспрецедентная операция по очистке» Солсбери от следов нервно-паралитического газа, которым пытались отравить Сергея Срипаля и его дочь Юлию, заняла более трех месяцев.

Британские специалисты собрали почти 5 тысяч образцов по всему Солсбери для проверки в лаборатории Портон-Даун. Многие из предметов потом были уничтожены. «Новичка» в городе больше нет, а дом Скрипаля будет передан Уилтширскому совету. Об этом 1 марта сообщает Sky News.

В Великобритании серьезно подошли к операции по очищению от отравляющего газа, назвав его «одним из самых сложных и опасных агентов».

В «горячей зоне», где мог остаться «Новичок», специалисты работали в специальных защитных костюмах. Дом Скрипаля проверяли особенно тщательно. Для этого пришлось даже снять крышу. Дом и сейчас стоит покрытый белым брезентом.