Дом Скрипаля полностью очищен от «Новичка». Генеральная уборка заняла 13 тысяч часов
«Беспрецедентная операция по очистке» Солсбери от следов нервно-паралитического газа, которым пытались отравить Сергея Срипаля и его дочь Юлию, заняла более трех месяцев.
Британские специалисты собрали почти 5 тысяч образцов по всему Солсбери для проверки в лаборатории Портон-Даун. Многие из предметов потом были уничтожены. «Новичка» в городе больше нет, а дом Скрипаля будет передан Уилтширскому совету. Об этом 1 марта сообщает Sky News.
В Великобритании серьезно подошли к операции по очищению от отравляющего газа, назвав его «одним из самых сложных и опасных агентов».
В «горячей зоне», где мог остаться «Новичок», специалисты работали в специальных защитных костюмах. Дом Скрипаля проверяли особенно тщательно. Для этого пришлось даже снять крышу. Дом и сейчас стоит покрытый белым брезентом.
Справка:
По версии британской стороны, 4 марта 2018 года бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери воздействию боевого нервно-паралитического вещества семейства «Новичок». Лондон выступил с утверждением, что Москва с высокой долей вероятности причастна к этому инциденту. Россия категорически отвергла все обвинения на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в РФ не существовало. Впоследствии заведующий военной лабораторией в Портон-Дауне Гари Эйткенхед заявил, что британские специалисты не смогли установить происхождение вещества, которым были отравлены Скрипали.
После попытки отравления в Солсбери Скрипали долгое время не появлялись на публике. Российский МИД настаивает, что беспокойство родственников экс-полковника ГРУ и его дочери за их судьбу может быть обоснованным. Представители британского внешнеполитического ведомства, в свою очередь, заверили, что Скрипали живы. Российская сторона считает, что «британцам верить нельзя», а также требует продемонстрировать Скрипалей.