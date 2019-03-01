Водители заметили гололедицу, но пробки в Петербурге норму не превысили

Петербургские водители заметили возвращение зимы. «Скользко на Суздальском перед Энгельса», – пишут очевидцы утром 1 марта, сообщая об очередной аварии в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com

Максимальная загруженность дорог Санкт-Петербурга в первое утро весны, по оценке «Яндекс.Пробок», составила 6 баллов. Это соответствует обычному уровню и вчерашнему показателю. Однако в среду, 27 февраля, максимум составил всего 3 балла. 25 и 26 февраля по утрам было также по 6 баллов. Сейчас в городе «жёлтые» 5 баллов.

Сегодня самыми загруженными магистралями стали Гражданский проспект в центр (8 баллов), проспект Культуры – Тихорецкий проспект в центр (8 баллов), Пискарёвский проспект в центр (8 баллов). Необычно плотный трафик отмечен на Приморском проспекте в направлении центра (7 баллов, что на 2 балла выше обычного).

Крупнейшие пробки:

8:29, улица Руставели, Пискаревский проспект, 6,9 км, от Северного проспекта до Свердловской набережной. Пробка продержалась 2 часа 10 минут.

9:57, Софийская улица, 5,2 км, от улицы Труда до КАД. Пробка продержалась 20 минут.

4:23, внешняя сторона КАД, 5 км, от Красносельского шоссе до Таллинского шоссе. Пробка продержалась 20 минут.

9:48, внутренняя сторона КАД, 4.8 км, от Мурманского шоссе до Октябрьской набережной. Пробка продержалась 1 час 50 минут.

9:48, Московское шоссе, 4,5 км, от центра Scania до 3-го Бадаевского проезда. Пробка продержалась 1 час 50 минут.

Из сообщений очевидцев в «ДТП и ЧП» упомянем следующие. На пересечении улиц Варшавской и Краснопутиловской собралось трио.

Аварии по два участника в каждой затруднили движение на Пулковском шоссе и на Дунайском проспекте.