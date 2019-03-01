СК: Группу Дятлова погубили снежная лавина и беспечность
Группа Дятлова погибла на северном Урале в результате схода снежной лавины. Убила девять туристов и собственная беспечность, уверен Следственный комитет РФ после проведенного спустя десятилетия после трагедии расследования.
Итоги работы криминалистов СК 1 марта публикует «Московский комсомолец». Выехавшие на место эксперты уверены: пятикурсник Игорь Дятлов не имел опыта, чтобы возглавить поход зимой в горах, не были готовы и сами лыжники: у них не было нужных навыков, снаряжения и полноценной карты местности.
В документе Следкома говорится об ошибочном выборе места последней ночевки – на склоне горы. Ночью на палатку сошел снежный оползень массой не менее нескольких тонн, который дятловцы частично спровоцировали сами, подрезав склон.
Как считает следствие, туристы должны были оперативно спуститься в лес, устроить там теплую ночевку и ждать улучшения погоды. Видимо, этот сценарий не был реализован.
Первая группа замерзла насмерть: у лыжников не было верхней одежды. Молодым людям удалось разжечь костер на опушке леса, но они не смогли его долгое время поддерживать.
Вторая группа решила вернуться к палатке за вещами и продуктами. Эти люди тоже погибли от холода.
Третья часть туристов спустилась к притоку реки Лозьвы, позже их тела нашли с телесными повреждениями, полученными при жизни.
«Видимо, снежно-ледовый перешеек под их тяжестью провалился, и они были накрыты рухнувшим слоем промерзшего снега высотой не менее пяти метров», — говорится в документе.
Напомним, Генпрокуратура РФ объявила о возобновлении расследования гибели туристов на перевале Дятлова 1 февраля — спустя 60 лет после трагедии. На место выехали специалисты, чтобы проверить основные версии.
Провели свое расследование и шведские исследователи. Они сочли, что уральских туристов погубила снежная буря.
Справка:
Последний поход группы пятикурсника Уральского политехнического института Игоря Дятлова был посвящен XXI съезду КПСС. За 15 дней участники похода должны были преодолеть на лыжах 300 километров по горно-таежной части севера Свердловской области и совершить восхождение на две вершины — гору Отортен и Ойка-Чакур. Выдвинулись туристы 23 января.
Первоначально участников похода было 10, но потом один из участников вернулся обратно по состоянию здоровья. Согласно материалам следствия, туристы погибли в ночь на 2 февраля, однако из-за удаленности территории, где произошло ЧП, узнали об этом много позже. Лишь к концу февраля, когда стало понятно, что группа не вернулась из похода, начались поиски.
Палатку нашли 26 февраля в месте, которое сейчас называется перевалом Дятлова. Через несколько часов начали находить и тела участников группы. Их поиски растянулись до мая. Внимание сразу же обратили на то, что палатка дятловцев была разрезана, а у погибших имелись довольно странные травмы: ожоги, внутренние кровоизлияния, у кого-то отсутствовали глаза. Многие очевидцы отмечали странный кирпично-красный цвет их кожи и запекшуюся пену возле рта.
Следствие пришло к выводу, что путешественники стали жертвами «обстоятельств непреодолимой силы». Все это породило в народе массу версий о причинах их гибели, в том числе весьма невероятных: от схода лавины до ритуального убийства местными манси. Среди прочих звучала так называемая «ракетная версия» — группа Дятлова погибла, попав в район, где испытывали ракетное вооружение.