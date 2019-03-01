СК: Группу Дятлова погубили снежная лавина и беспечность

Группа Дятлова погибла на северном Урале в результате схода снежной лавины. Убила девять туристов и собственная беспечность, уверен Следственный комитет РФ после проведенного спустя десятилетия после трагедии расследования.

Итоги работы криминалистов СК 1 марта публикует «Московский комсомолец». Выехавшие на место эксперты уверены: пятикурсник Игорь Дятлов не имел опыта, чтобы возглавить поход зимой в горах, не были готовы и сами лыжники: у них не было нужных навыков, снаряжения и полноценной карты местности.

В документе Следкома говорится об ошибочном выборе места последней ночевки – на склоне горы. Ночью на палатку сошел снежный оползень массой не менее нескольких тонн, который дятловцы частично спровоцировали сами, подрезав склон.

Как считает следствие, туристы должны были оперативно спуститься в лес, устроить там теплую ночевку и ждать улучшения погоды. Видимо, этот сценарий не был реализован.

Первая группа замерзла насмерть: у лыжников не было верхней одежды. Молодым людям удалось разжечь костер на опушке леса, но они не смогли его долгое время поддерживать.

Вторая группа решила вернуться к палатке за вещами и продуктами. Эти люди тоже погибли от холода.

Третья часть туристов спустилась к притоку реки Лозьвы, позже их тела нашли с телесными повреждениями, полученными при жизни.

«Видимо, снежно-ледовый перешеек под их тяжестью провалился, и они были накрыты рухнувшим слоем промерзшего снега высотой не менее пяти метров», — говорится в документе.

Напомним, Генпрокуратура РФ объявила о возобновлении расследования гибели туристов на перевале Дятлова 1 февраля — спустя 60 лет после трагедии. На место выехали специалисты, чтобы проверить основные версии.

Провели свое расследование и шведские исследователи. Они сочли, что уральских туристов погубила снежная буря.